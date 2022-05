Google Asistent si našel cestu do hodinek Galaxy Watch4. Jak jej aktivovat?

Nejnovější řada chytrých hodinek výrobce Samsung na trh dorazila s operačním systémem Android Wear okořeněným o nadstavbu One UI, chytrého asistenta od Googlu však až doposud postrádala. Dneškem (24. květnem 2022) se však situace mění a do hodinek je možné nově Google Asistenta doinstalovat, čímž budou moci uživatelé využívat jak asistenta od Googlu, tak Bixbyho od Samsungu.

