Oblíbená střední třída se možná rozroste o silného hráče. O svůj prostor se hlasitě hlásí čínské Vivo s modelem V29, který má skvělý displej, nevadí mu voda ani prach a zaměřuje se na kvalitní focení, zejména portrétů. Bude však svítící kruh dostatečným trumfem proti silné konkurenci?

Vivo patří mezi přední světové výrobce mobilních telefonů. Mnozí z vás jste o něm však možná ještě neslyšeli, možná tedy nevíte, že se letos opravdu výrazně snaží prosadit i ve střední třídě. Důkazem toho je i dnes testovaný model V29, který vsadil nejen na oku lahodící design, ale také na výbavu, která budí pozornost. Uznejte sami: solidní procesor, špičkový AMOLED displej, velká interní paměť, foťák s optickou stabilizací a navrch příslib dobré softwarové podpory. A navíc speciální funkce Aura Light...

Technické parametry Vivo V29 Kompletní specifikace Konstrukce 164,1 × 74,8 × 7,5 mm , 186 g , konstrukce: klasická, odolnost: IP68 Displej AMOLED, 6,78" (2 800 × 1 260 px) Fotoaparát 50 Mpx , LED dioda, video: 3 840 × 2 160 px, 30 FPS Chipset Qualcomm Snapdragon 778G , CPU: 1×2,4 GHz + 3×2,4 GHz + 4×1,8 GHz , GPU: Adreno 642L Paměť RAM: 8 GB , vnitřní paměť: 256 GB , paměťové karty: ne Datové funkce 5G: ano , LTE: ano , Wi-Fi: 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth: 5.3, NFC: ano Operační systém Android 13 Akumulátor 4 600 mAh , bezdrátové nabíjení: ne Dostupnost srpen 2023, 11 999 Kč

Vivo V29 5G – videorecenze

Obsah balení: pouzdro navíc

Vivo připravilo na dnešní poměry bohaté základní balení, kde najdete vše, co byste do začátku mohli potřebovat. Jde tak nejen o telefon a nezbytné manuály, ale také o nabíječku a datový kabel. Navíc se dostalo i na ochranné silikonové pouzdro, které ochrání boky a záda telefonu.

Líbilo se nám ochranné pouzdro

Konstrukční zpracování: štíhlý a třpytící se

Novinka se v tomto týdnu začala prodávat na českém trhu a od prvního pohledu je zřejmé, že máme co dočinění se stylovým mobilem. Tenká konstrukce a zaoblené obě strany nás o tom okamžitě přesvědčují. Novinka díky tomu příjemně padne do ruky, ačkoliv se rozhodně nejedná o kompaktní mobil.

Zaujme rozhodně i zadní strana ze speciálního povrchu, který vznikl magnetickým práškováním. To přináší hned několik předností. Telefon vypadá rozhodně velmi dobře, na slunci o to více, neboť se záda decentně třpytí. Dále na celých zádech takřka neulpívají otisky prstů, což je dnes věc poměrně vzácná. Ihned si povšimnete i výrazného modulu pro tři fotoaparáty a světelného kruhu, který vystupuje nad okolní povrch. O ochranu se postará silikonový ochranný obal, který Vivo přibalilo přímo k telefonu.

Zařízení je celkově bytelné, robustní a při držení z něj máte dobrý pocit. Pohodlně se tisknou i boční tlačítka, byť jsou kvůli tloušťce 7,46 mm velmi tenká. Plusové body novinka sbírá za zvýšenou odolnost, a to ne ledajakou – je plněna certifikace IP68, což znamená, že telefon nerozhází prach ani voda.

Líbilo se nám perfektní vzhled

matná zadní strana

příjemně padne do ruky

zvýšená odolnost

Displej: špička ve své třídě

Pokud by vás snad náhodou nechal vzhled chladnými, zaručeně vás dostane čelní strana s mírně zakřiveným AMOLED displejem. Na 6,78" operuje jemné rozlišení 2 800 × 1 260 px, těšit se můžete i na 120Hz obnovovací frekvenci. Mnohem důležitější je však skvělá čitelnost, syté barvy a působivá černá. V tomto ohledu patří Vivo V29 ke špičce ve své třídě. Díky AMOLEDu nechybí ani Always-On, kdy si lze zobrazit čas, datum a notifikace, nicméně upozornění vždy jen od čtyř vámi zvolených aplikací. Přímo v displeji je i čtečka otisků prstů, která funguje vcelku obstojně, jen je nutné se přesně trefit na dané místo.

Líbilo se nám perfektní 120Hz AMOLED panel

vysoký jas a skvělá čitelnost na slunci

malé rámečky

Nelíbilo se nám lehce omezený Always-On

Zvuk: nepovedený

Vystřízlivění přichází se zvukem. Zapomeňte na stereo, na telefonu je pouze jeden, sice hlasitý, ale jinak velmi nekvalitní reproduktor, který plechovým zvukem odradí široké okolí. To se Vivu příliš nepovedlo. Absentující 3,5mm jack nepotěší, ale je to pochopitelné. Hudbu je tak nejlepší konzumovat skrze bezdrátová sluchátka.

Nelíbilo se nám chybí stereo reproduktory

Výkon hardwaru: uspokojivý

Výkonu má telefon díky procesoru Snapdragon 778G a 8GB RAM dostatek. Nic nebrzdí rychlé spouštění aplikací ani hraní her. Dodejme, že nemusíte nijak speciálně řešit prostor, 256 GB většině postačí. Každopádně je to konečný úložný prostor, paměťovky telefon neumí. Po prvním zapnutí je však připraveno zhruba 230 GB místa pro vaše data.

Benchmark testy

Líbilo se nám velká interní paměť

Nelíbilo se nám nepodporuje paměťovky

Výdrž baterie: dnešní průměr

Opět se navracíme k tenkému tělu, které je zřejmě důvodem, proč má baterie kapacitu jen průměrných 4 600 mAh. Výdrž ale dosahuje vcelku standardních hodnot a jeden celý den není vůbec žádný problém. Lákavě vypadá podpora 80W nabíjení, kdy za 18 minut nabijete půlku baterie, za 31 minut 80 %, avšak celá baterie se nabíjí 50 minut. To je sice dobrý čas, avšak výkon dával naději na lepší výsledek. Bezdrátové nabíjení bohužel chybí.

Líbilo se nám rychlé nabíjení

dobrá výdrž

Nelíbilo se nám neumí bezdrátové nabíjení

Konektivita: eSIM? Ovšem

Dočkali jsme se podpory 5G, v tomto ohledu ale jde již o zcela standardní prvek ve vyšší střední třídě. Dále tu máme Wi-Fi ac, kompletní LTE a nechybí ani NFC či Bluetooth 5.1. Samozřejmostí je nasazení USB-C. Velkou pochvalu zaslouží A-GPS, kterou doplňuje i ruský systém GLONASS. Mobil vždy velmi rychle našel polohu a nevykazoval velké odchylky. Za vyzdvihnutí pak stojí podpora eSIM, což je ve vyšší střední jev takřka nevídaný. K jejímu využití je však nutná i podpora zvoleného operátora.

Líbilo se nám pracuje s eSIM

Fotoaparát: světla bude dost

Dostáváme se k fotoaparátům, u kterých bychom měli nalézt ten pravý důvod, proč si Vivo V29 pořídit. Hlavní fotoaparát disponuje 50 megapixely i optickou stabilizací obrazu. Produkuje barevně vyvážené a věrné fotografie, které jsou po celé ploše ostré, a to i za horších světelných podmínek. Sekundární snímač je ultraširokoúhlý a zamrzí nižší, jen 8megapixelové rozlišení. Během dne jsou snímky ucházející, ale velmi rychle jejich kvalita klesá, jakmile nejsou světelné podmínky zcela ideální. Výčet zadních fotoaparátů zakončuje 2megapixelový černobílý snímač.

Lákadlem je však světelný kruh pod hlavními fotoaparáty. Vivo jej pojmenovalo Aura Light a slouží k doplňujícímu přisvětlení při focení (primárně portrétů). V praxí to funguje tak, že v kruhu je čtveřice výkonných diod, u kterých můžete nastavit teplotu světla (dvě diody jsou zaměřené na teplé světlo, zbylé dvě na studené). Rozsah teploty je stanoven od 1 800 do 4 500 K. Díky tomuto kruhu můžete scénu nasvítit tak, aby vypadala přirozeně. Přisvětlení je na portrétní snímky dostatečně silné a výsledky vypadají lépe, než při použití obyčejného diodového blesku.

Funkce Aura Light v nočním portrétu

Záznam videa je umožněn maximálně ve 4K rozlišení s 30 snímky za vteřinu a výsledná videa nejsou vůbec špatná. Potěší celková kvalita i klid samotného záběru z ruky.

Pakliže vás omrzí portréty a zasteskne se vám po oblíbených selfíčkách, můžete se spolehnout na 50megapixelový čelní foťák, z něhož fotky vypadají velmi dobře. Plusem budiž fakt, že i čelní foťák zvládá 4K video.

Ukázková fotografie z čelního fotoaparátu

Líbilo se nám 50Mpx hlavní fotoaparát s OIS

velmi kvalitní výsledné snímky

skvělé portrétní snímky s Aura Light

čelní kamerka se 4K videem

Nelíbilo se nám nemá teleobjektiv

Software: ucházející nabídka

V telefonu je pro vás připraven opravdu velmi dobře optimalizovaný Android 13 s nadstavbou Funtouch 13, přičemž bezpečnostní záplaty jsou z července, skvělá vizitka. Výrobce navíc slibuje tříletou podporu, během které by měly dorazit dvě nové verze Androidu, to je poměrně slušné, ale konkurence umí více.

Líbilo se nám nejnovější prostředí

Zhodnocení

Vivo V29 se na českém trhu nabízí za necelých 12 tisíc korun, což jej směřuje do vyšší střední třídy. Zde se již velké nedostatky odpouští jen obtížně. U Viva zamrzí především absence stereo reproduktorů nebo jen průměrná softwarová podpora ze strany výrobce. Hodil by se i lepší ultraširokoúhlý objektiv, možná i bezdrátové nabíjení. Naopak si pochvalujeme elegantní vzhled, dobrou ergonomii, špičkový displej či dostatečný výkon s velkou pamětí. Plusem budiž i zvýšená odolnost. Konkurence je však v této třídě velmi silná a jednoduché to Vivo i přes kladné vlastnosti mít nebude.

Konkurence

Za stejnou cenu se aktuálně nabízí i výběhový Samsung Galaxy S21 FE, který má sice menší paměť, ale podporuje bezdrátové nabíjení a láká teleobjektivem. I přes své stáří se nadále těší softwarové podpoře ze strany výrobce.

Samsung Galaxy S21 FE 128+6 GB Rozměry 155,7 × 74,5 × 7,9 mm , 177 g Displej AMOLED, 6,4" (2 400 × 1 080 px) Fotoaparát 12 Mpx , video: 3 840 × 2 160 px, 60 FPS Procesor Qualcomm Snapdragon 888 , 1×2,84 GHz + 3×2,42 GHz + 4×1,8 GHz Paměť RAM: 6 GB , úložiště: 128 GB , ne Akumulátor 4 500 mAh , doba nabíjení: 1:17 hodin

Opomenout nemůžeme ani OnePlus Nord 3, který má obdobnou výbavu, ale přidává třeba rychlejší nabíjení, větší baterii a stereo reproduktory. Chybí mu však pořádná zvýšená odolnost.

OnePlus Nord 3 5G 256+16 GB Rozměry ? × ? × 8,2 mm , ? g Displej AMOLED, 6,74" (2 400 × 1 080 px) Fotoaparát 50 Mpx , video: 3 840 × 2 160 px, 60 FPS Procesor MediaTek Dimensity 9000 , 1×3,05 GHz + 3×2,85 GHz + 4×1,8 GHz Paměť RAM: 16 GB , úložiště: 256 GB , ne Akumulátor 5 000 mAh , doba nabíjení: 0:30 hodin

Celé dva tisíce korun můžete ušetřit při koupi Xiaomi Redmi Note 12 Pro+, která vás může zaujmout vyšším výkonem nebo 200megapixelovým foťákem. Má stereo reproduktory a výrazně rychlejší nabíjení. Naopak postrádá zvýšenou odolnost.

Xiaomi Redmi Note 12 Pro+ 256+8 GB Rozměry 162,9 × 76 × 9 mm , 210,5 g Displej OLED, 6,67" (2 400 × 1 080 px) Fotoaparát 200 Mpx , video: 3 840 × 2 160 px, 30 FPS Procesor MediaTek Dimensity 1080 , 2×2,6 GHz + 6×2 GHz Paměť RAM: 8 GB , úložiště: 256 GB , ne Akumulátor 5 000 mAh , doba nabíjení: 0:18 hodin

Foto: Petr Vojtěch, mobilenet.cz