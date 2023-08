Přichází stylové Vivo V29, které vám pomůže projasnit noc

Fotografie: Michal Pavlíček, mobilenet.cz

Vivo právě dnes odhalilo novinku V29, která paradoxně navazuje na model V27, který byl však představen teprve na jaře letošního roku. Netřeba si ale lámat hlavu nad poněkud zmatečným značením produktů výrobce a pojďme se soustředit na nově příchozí model, který má ve střední třídě rozhodně co nabídnout.

Na první pohled je zřejmé, že se Vivo soustředí na vzhled. Každá část konstrukce je propracovaná do detailu. Líbí se nám zakřivení zad i displeje, přičemž vše vyústilo ve velice tenkou konstrukci s tloušťkou jen 7,46 mm a rozumnou hmotností 186 gramů. Dojem sice může lehce kazit mohutný modul s fotoaparáty a nezvyklým přisvětlením, ke kterému se dostaneme, ale i ten se Vivo snažilo co nejlépe zakomponovat do celkového vzhledu. I přes tenkou konstrukci se novinka může pochlubit zvýšenou odolností proti vodě a prachu dle IP68.

Žasnout budete nad AMOLED panelem, který má malé rámečky, dokáže zobrazit přes miliardu barevných odstínů na 6,78" a navrch přihazuje i podporu 120Hz obnovovací frekvence či HDR10. Na displej je tak skutečně radost pohledět a patří ke špičce ve své kategorii. Přímo do displeje je integrována čtečka otisků prstů. Jde o kapacitní typ a funguje vcelku obstojně.

Kaňkou na kráse je procesor, kdy Vivo nasazuje dva roky starý Snapdragon 778G, který sice není vůbec špatný, ale raději bychom viděli novější model. 8GB operační paměť je standardní, naopak 256GB úložiště je příjemným plusem. U dobrých zpráv můžeme setrvat, neboť hlavní fotoaparát disponuje 50 megapixely + optickou stabilizací obrazu. Doplňuje jej 8megapixelový ultraširokoúhlý objektiv a 2megapixelový černobílý fotoaparát.

Podstatné je však kruhové přisvětlení, která zde sekunduje klasické diodě. Vivo tento kruh nazývá Aura Light a slouží pro co nejpřirozenější přisvětlení při tvorbě portrétů či skupinových fotografií. V kruhu je čtveřice výkonných diod, u kterých můžete nastavit teplotu světla (dvě diody jsou zaměřené na teplé světlo, zbylé dvě na studené). Rozsah teploty je stanoven od 1 800 do 4 500 K. Díky tomuto kruhu můžete scénu nasvítit tak, aby vypadala přirozeně.

Tenké tělo se podepsalo na menší baterii s kapacitou 4 600 mAh. Na druhou stranu nechybí velmi rychlé drátové nabíjení s výkonem 80 W. Díky tomu telefonu z nuly na 50 % nabijete za pouhých 18 minut. Výrobce dále udává, že kondice baterie neklesne pod 80 % po 1 600 nabíjecích cyklech.

Vivo V29 se objeví na českém trhu a již dnes si jej můžete předobjednat za 11 999 Kč. Až do 14. srpna, kdy předprodej končí, získáte zdarma sluchátka TWS 2 ANC, která běžně vyjdou na 2 999 Kč. Prodej novinky pak započne 15. srpna.