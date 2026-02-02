Soumrak iPadů? Jak může skládací iPhone ukončit jejich slavnou éru

Dlouhá léta tvořil iPad neotřesitelný prvek nabídky Applu jako zařízení vyplňující mezeru mezi kapesním telefonem a výkonným notebookem. S narůstajícími spekulacemi o vývoji prvního skládacího iPhonu se však začíná rýsovat zásadní otázka, zda bude v blízké budoucnosti iPad pro běžného uživatele vůbec dávat smysl, jak informuje server BGR (viz bgr.com).
Hlavním argumentem pro existenci tabletů byla vždy velikost displeje, která umožňovala pohodlnější sledování videí, úpravu fotografií nebo čtení dokumentů. Pokud však uživatel získá možnost nosit v kapse standardně velký telefon, který lze v případě potřeby rozložit na plochu blížící se rozměrům iPadu mini, potřeba vlastnit dvě samostatná zařízení s podobnou úhlopříčkou se začne rychle vytrácet.
Skládací iPhone by totiž nepředstavoval pouze zvětšený telefon, ale zcela nový hybridní nástroj kombinující mobilitu s vysokou produktivitou. Jedním z největších přínosů by se stal skutečný multitasking. Na rozloženém vnitřním displeji by konečně dávalo smysl používání dvou aplikací vedle sebe, což je na současných modelech iPhonů kvůli omezenému prostoru nepraktické. Další inovací by mohlo být i použití v polorozloženém stavu, kdy by zařízení zůstalo napůl otevřené na pevné podložce. To by umožnilo pohodlné videohovory nebo sledování obsahu bez nutnosti používat externí stojánky, čímž by telefon převzal další z rolí, které dnes plní tablety s pouzdry.
Klíčovým faktorem pro definitivní nahrazení iPadu by mohla být také integrace podpory pro Apple Pencil. Pokud by Apple umožnil používání svého dotykového pera i na ohebném displeji, získali by uživatelé digitální zápisník, který mají neustále při sobě. Pro Apple by uvedení takového produktu sice znamenalo riskantní kanibalizaci prodejů vlastních iPadů, zejména jejich menších verzí.
Zatímco profesionální grafici nebo střihači videa budou i nadále vyžadovat rozměrné plochy řady iPad Pro, pro širokou veřejnost by se skládací iPhone mohl stát definitivním řešením typu vše v jednom. Je tudíž otázkou, zda se v horizontu několika let udrží v nabídce malý iPad mini a případně standardní iPad. O Pro verzích, jak jsme si řekli, patrně pochybovat netřeba, ty cílí na jiné zákazníky.
Pohled ke konkurencí, která mobily s ohebným displejem produkuje delší dobu, však naznačuje, že tablety, zejména ty s větší úhlopříčkou displeje, na trhu nadále své místo mají. Na druhou stranu chce Apple vejít do segmentu širších displejů, než která nasazuje Samsung u řady Galaxy Z Fold, které jsou pro práci o něco praktičtější. Ve hře je tak i možnost položení základů třetí hlavní linie ohebných zařízení, kdy by na možný skládací iPhone postupně reagovali i další výrobci.
