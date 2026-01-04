mobilenet.cz na sociálních sítích

Šlápl Apple s iOS 26 poněkud vedle? Uživatelé váhají s instalací

Michal Pavlíček
1
Šlápl Apple s iOS 26 poněkud vedle? Uživatelé váhají s instalací
Fotografie: Martin Fajmon, mobilenet.cz
  • Nový systém iOS 26 má zřejmě jen zhruba 15 % uživatelů podporovaných iPhonů
  • Většina je nadále věrná údajně přehlednější verzi iOS 18

Nová verze operačního systému iOS 26 čelí nečekaným potížím s přijetím ze strany uživatelů. Podle aktuálních dat analytické společnosti StatCounter (viz statcounter.com)

Apple iOS 26

Hlavním důvodem tohoto vlažného přijetí jsou podle odborníků především radikální změny v designu uživatelského rozhraní a vysoké hardwarové nároky. Mnoho majitelů starších modelů iPhonů si stěžuje na zhoršenou výdrž baterie a občasné nestability, které s sebou nová podoba systému přinesla. Navíc se ukazuje, že vizuální proměna prostředí, na kterou Apple vsadil, nemusí vyhovovat konzervativnějším uživatelům, kteří upřednostňují přehlednost a rychlost osvědčeného systému iOS 18 před novými experimentálními funkcemi.

Source: StatCounter Global Stats - iOS Version Market Share

I přes rozporuplná data z různých analytických platforem je zřejmé, že Apple musí na situaci reagovat. Rozdíly v měření sice naznačují, že v určitých regionech může být situace lepší, celkový trend je však nepopiratelný. Společnost se nyní pravděpodobně zaměří na rychlé vydání opravných balíčků, které by měly optimalizovat výkon a vyřešit nejčastější stížnosti. Otázkou zůstává, zda tyto kroky budou stačit k tomu, aby iOS 26 získal důvěru většiny komunity dříve, než se pozornost začne upírat k další generaci systému. Je tak možné, že uživatelé ve velkém přejdou až na další verzi, která by se měla jmenovat iOS 27.

statcounter.com,
Související články
Nejčtenější články
Diskuze ke článku
Lukas Klima
Lukas Klima
To nebylo šlápnutí vedle, to bylo šlápnutí přímo do h.... Nepěkný systém, fuj fuj.
Odpovědět

Načíst všechny komentáře

Přidat názor

Nejživější diskuze