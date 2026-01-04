Šlápl Apple s iOS 26 poněkud vedle? Uživatelé váhají s instalací

Nová verze operačního systému iOS 26 čelí nečekaným potížím s přijetím ze strany uživatelů. Podle aktuálních dat analytické společnosti StatCounter (viz statcounter.com)
Hlavním důvodem tohoto vlažného přijetí jsou podle odborníků především radikální změny v designu uživatelského rozhraní a vysoké hardwarové nároky. Mnoho majitelů starších modelů iPhonů si stěžuje na zhoršenou výdrž baterie a občasné nestability, které s sebou nová podoba systému přinesla. Navíc se ukazuje, že vizuální proměna prostředí, na kterou Apple vsadil, nemusí vyhovovat konzervativnějším uživatelům, kteří upřednostňují přehlednost a rychlost osvědčeného systému iOS 18 před novými experimentálními funkcemi.
I přes rozporuplná data z různých analytických platforem je zřejmé, že Apple musí na situaci reagovat. Rozdíly v měření sice naznačují, že v určitých regionech může být situace lepší, celkový trend je však nepopiratelný. Společnost se nyní pravděpodobně zaměří na rychlé vydání opravných balíčků, které by měly optimalizovat výkon a vyřešit nejčastější stížnosti. Otázkou zůstává, zda tyto kroky budou stačit k tomu, aby iOS 26 získal důvěru většiny komunity dříve, než se pozornost začne upírat k další generaci systému. Je tak možné, že uživatelé ve velkém přejdou až na další verzi, která by se měla jmenovat iOS 27.
