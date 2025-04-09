mobilenet.cz na sociálních sítích

Po 15 letech čekání je tu: Instagram pro iPad konečně přichází

Michal Pavlíček
Fotografie: Instagram
  • Aplikace je o něco lépe uzpůsobena velkým displejům
  • Hlavní feed však nadále využívá jen zlomek displeje

Meta po dlouhých letech spekulací a proseb uživatelů konečně vyslyšela volání milionů majitelů tabletů iPad (viz instagram.com). Aplikace Instagram pro iPad je konečně k dispozici ke stažení, a to jako plnohodnotná, samostatná verze navržená speciálně pro větší displej.

Instagram

Až do teď museli uživatelé iPadů používat buď webovou verzi, nebo si na tablet stahovat nepříliš optimalizovanou a zvětšenou verzi z iPhonu. Ta byla mimochodem vydána již v říjnu 2010, což znamená, že čekání na na verzi pro tablet iPad trvalo bezmála 15 let.

Nová aplikace je výrazně lépe optimalizovaná pro displeje iPadů. Uživatelské rozhraní využívá větší plochu displeje s obousměrným rozložením, které je použitelné jak v režimu na šířku, tak na výšku. Uživatelé tak mohou pohodlně prohlížet fotografie, videa, příběhy i Reels a zároveň spravovat své příspěvky a profil. Všechny klíčové funkce, včetně přímých zpráv, profilů a prozkoumávání obsahu, jsou integrovány v rozhraní.

Instagram

Naopak samotný feed, tedy hlavní obrazovka pro procházení příspěvků, je nadále věrná pouze úzkému zobrazení, což ve výsledku na iPadu znamená, že většina displeje není v danou chvíli rozumně využita. Zdá se, že Instagram celkově nemá nápad na to, co vám vlastně v danou chvíli zobrazit. Je však třeba dodat, že Instagram bude většina uživatelů nadále konzumovat primárně skrze displeje mobilních telefonů. Instagram pro iPad můžete stahovat z obchodu AppStore, podmínkou je verze iPadOS 15.1 a novější. Na nový design aplikace se brzy mohou těšit i majitelé tabletů s Androidem.

