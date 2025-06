Tak levný ještě nikdy nebyl. iPad od Applu pořídíte za méně než 7 tisíc korun

Fotografie: Apple

Dlouhou dobu byl název iPad v podstatě synonymem pro tablet, a není se čemu divit. Apple dokázal vytvořit zařízení, které dobře fungovalo a dávalo velkému displeji smysl. Konkurence dlouho žádná nebyla, a o její skutečné existenci lze se vší vážností hovořit až za posledních zhruba šest let. Dalším důvodem úspěchu je, že Apple má v nabídce hned několik řad iPadů, z nichž si vybere téměř každý.

Značné popularitě se samozřejmě těší i základní řada tabletů od Applu, která je pojmenována jednoduše iPad. Abyste však poznali, o jakou generaci se jedná, je potřeba hlídat zpravidla přídomek v podobě roku uvedení daného modelu. Aktuálně je na trhu již 11. generace představená letos, tudíž má přídomek (2025), avšak dnešní sleva se týká výprodejové 10. generace iPadu, která spatřilo světlo světa již v roce 2022. Zdánlivé stáří však nemusí ničemu vadit. Apple model iPad (2022) nadále podporuje, díky čemuž na něm můžete mít ten vůbec nejnovější systém iPadOS 18.

Představení v již zmíněném roce je klíčové, neboť se tehdy dostal moderní vzhled i do základní řady iPadů. Co to znamená? Má poměrně tenké rámečky kolem displeje, díky čemuž přišel o ikonické tlačítko pod obrazovkou, a nabízí moderní USB-C konektor. Zmizení klávesy pod displejem však neznamená absenci Touch ID – čtečka otisků prstů se přesunula do bočního tlačítka. Je však třeba dodat, že Face ID tento základní tablet od Applu nepodporuje.

Akční cena je aktuálně k dispozici výhradně pro růžovou variantu

O výkon se stará povedený procesor Apple A14 Bionic, který zvládá i připojení k 5G sítím. 10,9" obrazovka má symetrické rámečky a na zádech se nachází 12Mpx fotoaparát se stejným rozlišením, jaké nabízí i přední selfie kamerka.

Tento iPad je aktuálně nejlevnějším novým modelem na českém trhu. Základní Wi-Fi verzi lze pořídit již za 6 990 Kč, je to vůbec prvně, kdy tablet od Applu klesl cenově pod hranici 7 tisíc korun. Za tuto částku iPad nabízí internetový prodejce Alza.cz (viz alza.cz).

Smířit se však musíte se základní 64GB interní pamětí, což tento model předurčuje hlavně ke konzumaci obsahu, jako je prohlížení internetu nebo sledování videí na YouTube či streamovacích platformách. Na větší práci a ukládání dat příliš vhodný není. Nenároční uživatelé ale získají cenově dostupný a zároveň dostatečně výkonný tablet.