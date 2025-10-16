mobilenet.cz na sociálních sítích

AI jako hlavní motor. Apple odhaluje, co umí čip M5 pro MacBooky, iPady i Vision Pro

Vše, co potřebujete vědět
Marek Vacovský
AI jako hlavní motor. Apple odhaluje, co umí čip M5 pro MacBooky, iPady i Vision Pro
Fotografie: Apple
  • Třetí generace 3nm čipu přináší až 4× vyšší výkon v otázkách umělé inteligence oproti čipu M4, kromě toho i o 45 % rychlejší grafiku
  • Každé jádro GPU nově obsahuje Neural Accelerator pro rychlejší zpracování lokálních modelů

Apple představil nový čip M5, který podle americké firmy znamená další velký skok v AI výkonu a posouvá hranice efektivity i výpočetních možností platformy Apple Silicon. Postavený je každopádně na třetí generaci 3nm technologie a přináší přepracovanou 10jádrovou grafickou jednotku s Neural Acceleratorem v každém jádře, což by mělo zajistit více než čtyřnásobný špičkový výkon pro umělou inteligenci oproti loňskému čipu M4.


Kromě toho Apple nasadil i nejrychlejší procesorové jádro na světě – desetijádrový procesor se čtyřmi výkonnostními a šesti úspornými jádry má nabízet až o 15 % vyšší výkon ve vícevláknových úlohách. Vylepšený 16jádrový Neural Engine a téměř o 30 % vyšší paměťová propustnost (153 GB/s) pak mají umožnit zpracovávat i rozsáhlé AI modely přímo v zařízení bez nutnosti posílat data cloudu, jak dodává gsmarena.com.

Nový iPad Pro s čipem M5 má bestiální výkon i nejnovější Wi-Fi 7
Přečtěte si také

Nový iPad Pro s čipem M5 má bestiální výkon i nejnovější Wi-Fi 7

Podle Applu je čip M5 také kompletně optimalizovaný pro umělou inteligenci. Ať už jde o běh velkých jazykových modelů přes webAI, generování obrázků v Draw Things nebo nové funkce Apple Intelligence přímo v zařízení, M5 má každopádně v těchto otázkách přinést citelné zrychlení a nižší spotřebu.


A když jste na mobilenet.cz, jistě víte, že čip Apple M5 se se stává srdcem nového MacBooku Pro (14"), stejně jako iPadu Pro a Apple Vision Pro, o nichž se více dozvíte na našich stránkách.

,
Související články
Nejčtenější články
Diskuze ke článku
V diskuzi zatím nejsou žádné příspěvky. Přidejte svůj názor jako první.
Přidat názor

Nejživější diskuze