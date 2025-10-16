AI jako hlavní motor. Apple odhaluje, co umí čip M5 pro MacBooky, iPady i Vision Pro

Apple představil nový čip M5, který podle americké firmy znamená další velký skok v AI výkonu a posouvá hranice efektivity i výpočetních možností platformy Apple Silicon. Postavený je každopádně na třetí generaci 3nm technologie a přináší přepracovanou 10jádrovou grafickou jednotku s Neural Acceleratorem v každém jádře, což by mělo zajistit více než čtyřnásobný špičkový výkon pro umělou inteligenci oproti loňskému čipu M4.
Kromě toho Apple nasadil i nejrychlejší procesorové jádro na světě – desetijádrový procesor se čtyřmi výkonnostními a šesti úspornými jádry má nabízet až o 15 % vyšší výkon ve vícevláknových úlohách. Vylepšený 16jádrový Neural Engine a téměř o 30 % vyšší paměťová propustnost (153 GB/s) pak mají umožnit zpracovávat i rozsáhlé AI modely přímo v zařízení bez nutnosti posílat data cloudu, jak dodává gsmarena.com.
Podle Applu je čip M5 také kompletně optimalizovaný pro umělou inteligenci. Ať už jde o běh velkých jazykových modelů přes webAI, generování obrázků v Draw Things nebo nové funkce Apple Intelligence přímo v zařízení, M5 má každopádně v těchto otázkách přinést citelné zrychlení a nižší spotřebu.
A když jste na mobilenet.cz, jistě víte, že čip Apple M5 se se stává srdcem nového MacBooku Pro (14"), stejně jako iPadu Pro a Apple Vision Pro, o nichž se více dozvíte na našich stránkách.