Apple vede, Amazon překvapil. Tablety zažívají nejlepší druhý kvartál za roky

Marek Vacovský
Fotografie: Ioannis Papadopoulos, mobilenet.cz
  • Ve druhém čtvrtletí letošního roku se celosvětově prodalo 38,3 milionů tabletů, ukazují data IDC
  • Tahouny růstu byly produktové obměny i předzásobení před hrozbou cel
  • Apple zůstává lídrem, Amazon se díky masivnímu nárůstu vrátil do první pětky

Globální trh s tablety zaznamenal ve druhém čtvrtletí letošního roku výrazný růst. Podle údajů společnosti International Data Corporation (IDC) totiž vzrostly dodávky meziročně o 13,1 % na celkových 38,3 milionu kusů.

Společnost Dodávky 2Q25 (mil. kusů) Podíl na trhu 2Q25 Dodávky 2Q24 (mil. kusů) Podíl na trhu 2Q24 Meziroční růst
Apple 12,7 33,1 % 12,4 36,6 % 2,4 %
Samsung 7,2 18,7 % 6,9 20,3 % 4,2 %
Lenovo 3,1 8,2 % 2,5 7,4 % 25,0 %
Amazon.com 3,1 8,0 % 1,0 3,0 % 205,0 %
Xiaomi 2,8 7,4 % 2,0 5,9 % 42,0 %
Ostatní 9,4 24,6 % 9,1 26,8 % 3,6 %
Celkem 38,3 100,0 % 33,8 100,0 % 13,1 %

Za pozitivním výsledkem přitom má stát kombinace několika faktorů – cyklus výměny starších zařízení, nové produktové řady i státní dotace, zejména v Číně. V USA sehrálo roli také předzásobení výrobců v obavě z možného zavedení cel na dovoz elektroniky. Na rozvojových trzích pak byl růst podpořen poptávkou ve školství a rozšířenou nabídkou cenově dostupných modelů.

Dalším trendem, který IDC zmiňuje, je rostoucí přitažlivost prémiových tabletů vybavených funkcemi založenými na umělé inteligenci, pro níž jsou uživatelé ochotni investovat do vyšší třídy.

