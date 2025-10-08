Apple vede, Amazon překvapil. Tablety zažívají nejlepší druhý kvartál za roky

Globální trh s tablety zaznamenal ve druhém čtvrtletí letošního roku výrazný růst. Podle údajů společnosti International Data Corporation (IDC) totiž vzrostly dodávky meziročně o 13,1 % na celkových 38,3 milionu kusů.
|Společnost
|Dodávky 2Q25 (mil. kusů)
|Podíl na trhu 2Q25
|Dodávky 2Q24 (mil. kusů)
|Podíl na trhu 2Q24
|Meziroční růst
|Apple
|12,7
|33,1 %
|12,4
|36,6 %
|2,4 %
|Samsung
|7,2
|18,7 %
|6,9
|20,3 %
|4,2 %
|Lenovo
|3,1
|8,2 %
|2,5
|7,4 %
|25,0 %
|Amazon.com
|3,1
|8,0 %
|1,0
|3,0 %
|205,0 %
|Xiaomi
|2,8
|7,4 %
|2,0
|5,9 %
|42,0 %
|Ostatní
|9,4
|24,6 %
|9,1
|26,8 %
|3,6 %
|Celkem
|38,3
|100,0 %
|33,8
|100,0 %
|13,1 %
Za pozitivním výsledkem přitom má stát kombinace několika faktorů – cyklus výměny starších zařízení, nové produktové řady i státní dotace, zejména v Číně. V USA sehrálo roli také předzásobení výrobců v obavě z možného zavedení cel na dovoz elektroniky. Na rozvojových trzích pak byl růst podpořen poptávkou ve školství a rozšířenou nabídkou cenově dostupných modelů.
Dalším trendem, který IDC zmiňuje, je rostoucí přitažlivost prémiových tabletů vybavených funkcemi založenými na umělé inteligenci, pro níž jsou uživatelé ochotni investovat do vyšší třídy.