iPadu mini se zřejmě daří. Apple chystá novou generaci s lepším displejem

Fotografie: Petr Vojtěch, mobilenet.cz

Apple údajně připravuje novou generaci iPadu mini, která by mohla přinést zásadní vylepšení displeje. Podle nejnovějších informací ze sociální sítě Weibo se očekává, že Apple přejde na OLED technologii, což by znamenalo velký krok vpřed oproti současnému LCD panelu. OLED displeje nabízejí vyšší kontrast, sytější barvy a nižší spotřebu energie, což by výrazně zlepšilo celkový vizuální zážitek.

Dalším benefitem této změny by mohla být vyšší obnovovací frekvence, která by zajistila plynulejší pohyb obrazu, což ocení nejen hráči, ale i běžní uživatelé při běžném procházení obsahu. Aktuální modely iPadu mini stále spoléhají na LCD technologii s běžnou frekvencí 60 Hz, což už dnes působí zastarale oproti vyšším modelům iPadů s ProMotion displejem. Pokud by nový iPad mini dostal například 120Hz panel, mohl by být mnohem atraktivnější i pro náročnější uživatele. Na druhou stranu se předpokládá, že typově půjde o LTPS a nikoliv LTPO panel, který bude nadále vyhrazen řadě Pro.

Vedle displeje se spekuluje o dalších hardwarových vylepšeních, zejména o modernějším čipsetu, který by mohl přinést vyšší výkon a delší výdrž baterie. Zlepšení by se mohlo dotknout rovněž fotoaparátů, ačkoli u iPadu mini zřejmě nehrají zrovna fotoaparáty velkou roli.

Očekává se, že nový iPad mini s OLED displejem by mohl dorazit během příštího roku, přičemž přesné datum představení zatím není známo. Pokud se tyto informace potvrdí, půjde o jednu z nejvýraznějších změn, která by uživatele mohla přesvědčit o obměně.