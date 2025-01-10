Připravovaný Apple iPad Pro s procesorem M5 odhalen. Představit by se měl brzy

Zájemci o tablety Apple se dočkali nečekaného pohledu na připravovanou generaci. Na internet uniklo první unboxing video od ruského YouTubera vystupujícího na kanále Wylsacom, které ukazuje dosud nepředstavený iPad Pro 13", jenž má být poháněn extrémně výkonným procesorem Apple M5.
Připravovaný model má být vzhledově velmi podobný současnému iPadu Pro s procesorem Apple M4. Zachována zůstane sestava barevných variant nebo 13" displej. Chybět nemá ani 256GB úložiště, avšak lze očekávat, že paměťových variant bude více. Hlavním vylepšením nové generace tak zřejmě opravdu bude procesor Apple M5. Například v benchmarku AnTuTu dosáhl doposud nepředstavený model 3 137 936 bodů, zatímco starší kousek dosáhl na 2 897 765 bodů, což je o zhruba 8 % méně.
Spekuluje se rovněž o nasazení štědřejší porce operační pamětí, konkrétně 12 GB, avšak na potvrzení tohoto si budeme muset přeci jen ještě počkat. K představení nového tabletu iPad Pro s procesorem Apple M5 by mohlo dojít v průběhu října a ve hře je odhalení hned několika modelů řady iPad.
Jinak divím se že v Rusku mají tablet dřív než ostatní.
Načíst všechny komentářePřidat názor