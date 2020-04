Sluchátka Galaxy Buds Bean nabídnou nový vzhled a menší velikost

Fotografie: winfuture.de

Samsung před necelými dvěma měsíci představil bezdrátová sluchátka Galaxy Buds+, která jsou následníky Galaxy Buds a IconX, přičemž vzhled se takřka nemění. To by se však s dalším nástupcem mělo změnit, naznačují to alespoň úniky skrze winfuture.de. Na renderech máme možnost vidět údajná sluchátka Samsung Galaxy Buds Bean, která mají zcela přepracovaný vzhled, který by měl perfektně padnout do ucha. Tvar samotných sluchátek někomu může připomínat fazoli.

Samsung Galaxy Buds Beans

Samotná „pecka“ by měla být vysoká 2,5 cm a dotykové ovládání bude na vršku. Na těle mají být hned tři mikrofony po vzoru současných Galaxy Buds+. Prozatím se zdá, že nová sluchátka budou dostupná v černé, bílé a modré. Představení však neproběhne v horizontu několika týdnů. Jako ideální možnost se jeví premiéra po boku chystané řady Galaxy Note20 koncem srpna.