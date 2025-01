Technics EAH-AZ100 se chlubí tím „nejautentičtějším zvukem“

Fotografie: Martin Pultzner, mobilenet.cz

Společnost Technics představuje EAH-AZ100, svá nejnovější skutečně bezdrátová sluchátka, která rozšiřují rodinu oceňovaných audio produktů, za nimiž stojí 60 let zvukového inženýrství a vývoje produktů. Sluchátka EAH-AZ100 zkvalitňují zvukový zážitek uživatelů díky nově vyvinutému patentovanému „magnetickému fluidnímu měniči“, který vytváří čistý zvuk s vysokým rozlišením, nízkými vibracemi a nízkým zkreslením pro co nejautentičtější, vyvážený zvuk, který je věrný původnímu zdroji.

Pro komunikaci bez stresu představují sluchátka EAH-AZ100 inovativní funkci „Voice Focus AI“, která kombinuje čip s umělou inteligencí pro potlačení šumu a tři mikrofony v každém náušníku. Tato pokročilá technologie poskytuje přesné ladění a zajišťuje maximální kvalitu hovoru jak pro mluvčího, tak pro posluchače. Funkce Voice Focus AI jde nad rámec eliminace běžných rušivých vlivů hovoru, jako je vítr z rušné ulice nebo jiný hluk v pozadí. Aktivně analyzuje příchozí zvuk a vylepšuje zvuk volajícího.

Adaptivní potlačení hluku přináší do modelu EAH-AZ100 další výkonnostní inovaci. Tato technologie pracuje s okolním prostředím, úrovní hluku v pozadí a individuálním tvarem ucha a upravuje úroveň potlačení hluku tak, aby byl zážitek co nejlepší v každém okamžiku a v každé situaci. Bez ohledu na prostředí tato sluchátka účinně eliminují zvuky nízkého až středního rozsahu, včetně lidských hlasů, a umožňují tak uživatelům zůstat soustředěnými a ponořenými do děje.

Užijte si hudbu, jak ji umělec zamýšlel

Uvedení sluchátek EAH-AZ100 True Wireless na trh je stylovou oslavou 60. výročí založení společnosti Technic, která spojila šest desetiletí zkušeností a vytvořila vlastní jedinečnou patentovanou technologii Magnetic Fluid Driver, která obnovuje energii a atmosféru umělce bez jakéhokoli vylepšení zvuku. Její kvalitu potvrdily citlivé uši profesionálních hudebních producentů a vyzdvihuje EAH-AZ100 jako další položku na nákupním seznamu všech high-tech audio přístrojů.

Technologie Magnetic Fluid Driver byla miniaturizována z renomovaných kabelových sluchátek do uší Technics EAH-TZ700, aby umožnila novou úroveň zvuku s nízkým zkreslením u sluchátek EAH-AZ100. Ultratenký volný okraj zajišťuje ultra nízkou frekvenci 3 Hz pro bohaté basy, zatímco jeho hliníková membrána vytváří přirozenou separaci zvuku s vysokým rozlišením a detaily.

Magnetická kapalina je kapalina olejového typu naplněná magnetickými částicemi, která je vstřikována do prostoru mezi magnetem měniče a kmitací cívkou a umožňuje přehrávání s nízkým zkreslením. To vše vytváří dynamický, rytmický a detailní poslech, takže uživatelé mohou poslouchat své oblíbené hudební nahrávky tak, jak je původně zamýšlel umělec.

Prémiový design a konektivita

Model EAH-AZ100 je navržen tak, aby vyhovoval jakémukoli životnímu stylu, a obsahuje také oceňované funkce z předchozích modelů Technics, včetně vícebodového připojení 3 zařízení, které umožňuje připojit například notebooky, tablety a chytré telefony během několika minut. Kromě toho EAH-AZ100 zjednodušuje plynulé přepínání mezi zařízeními a dokáže poskytovat oznámení o blízkých připojených zařízeních.

Vylepšeno bylo také uchycení a tvar koncovek, čímž se zmenšily rozměry a hmotnost sluchátek a uživatel tak má zajištěno celodenní pohodlí při pracovních hovorech nebo streamování obsahu. Kromě toho byl představen nový pátý ušní nástavec velikosti ML, který uživatelům poskytuje více možností, jak dosáhnout nejlepšího utěsnění, kvality zvuku a výkonu potlačení hluku.