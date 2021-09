Samsung nejspíše pracuje na tom, abyste s jeho sluchátky mohli plavat

Fotografie: Harold Wainwright, unsplash.com

Nedokážete si svoji oblíbenou hudbu odepřít ani při plavání v bazénu? Pak jistě víte, že shánění vhodných sluchátek je docela oříšek. Většina produktů z této kategorie má jen lehkou ochranu proti potu nebo lehké přeháňce. Také Samsung Galaxy Buds Pro mají sice ochranu IPX7, ale ani tak je výrobce nedoporučuje pro plavání. To je ostatně logické, lovit takové malé sluchátko na dně bazénu by byl docela problém. Nehledě na to, že by takový ponor nejspíše nepřežilo.

Podobné úvahy nejspíše probíhají hlavami inženýrů v Samsungu, minimálně těch, kteří se starají o patentové přihlášky. Jedna z nich, které si všiml letsgodigital.nl, zachycuje nákrčník, ke kterému připojíte kompatibilní plně bezdrátová sluchátka.

Popis patentu mluví o „nositelném zařízení, které lze mít v uších a které slouží pro podporu komunikace“. Je možné, že kromě fyzické podpory bude nákrčník obsahovat i elektroniku. Ta by mohla sloužit například pro sledování sportovních výkonů, případně sloužit jako anténa, protože vodní masa velice dobře tlumí signál Bluetooth.