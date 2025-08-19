Sleva a kupón navrch? Na vybraných produktech od Xiaomi ušetříte hned dvakrát

Jako již tradičně přichází Xiaomi se svojí „Back to School“ kampaní, která se váže k návratu studentů do lavic. Ano, ani letos nebude Xiaomi zjišťovat, zda jste student, který se chystá do školních lavic, nebo si jen chcete dopřát nový kousek, na kterém navíc můžete ušetřit. V dnešním článku se zaměříme na produkty, na kterých v rámci akce můžete ušetřit nejvíce.
Xiaomi 15 (Ultra) se slevou a bonusemJako obvykle se nejvíce vyplatí nakupovat přes web či aplikaci Mi Store, protože zde i nadále můžete kombinovat slevy s akčními kupóny. Příkladem toho budiž nabídka na Xiaomi 15, které si v rámci akce BTS můžete v základní paměťové variantě pořídit za 19 499 Kč. Pokud ovšem využijete 10% slevový kupón, který lze uplatnit na objednávky nad 499 Kč (ano, opravdu), můžete ušetřit dalších 1 950 Kč, výsledkem je tedy cena 17 549 Kč.
Stejnou metriku můžete použít i na Xiaomi 15 Ultra, který lze pořídit běžně za 32 990 Kč, ovšem v rámci akce BTS za 28 999 Kč. Dalších 10 % můžete ušetřit díky kupónu, Ultra vás tak vyjde na 26 099 Kč. Využít můžete i zvýhodněnou cenu na příslušenství a rovněž získáte Mi Band 8 zdarma.
Na produkty lze navíc uplatnit výkupní bonus – v případě Xiaomi 15 Ultra až 5 500 Kč, na Xiaomi 15 až 3 000 Kč. Jde jen o bonus, nacenění prodávaného zařízení je poté individuální, a to na základě zhodnocení společnosti Recommerce.
Ušetříte i na smartphonech Redmi
Ušetřit můžete i na velmi povedeném modelu Redmi Note 14 Pro+, který v rámci akce BTS můžete pořídit už za cenu 8 999 Kč. Jak už ale víme, lze uplatnit i kupón ve výši 10 %, přičemž ušetříte dalších 900 Kč, celkem vás tak Redmi vyjde na 8 099 Kč s možností pořízení 120W napájecího adaptéru už za 399 Kč. Mi Band 8 samozřejmě získáte zdarma.
V nabídce BTS je více smartphonů, stačí se podívat na stránky obchodu mi.com/cz. Příště se zaměříme na produkty chytré domácnosti, které jsou v rámci akce BTS rovněž k dispozici se slevou.