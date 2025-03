Obří fotomodul, snímač typu 1" a spolupráce s Leicou – Xiaomi 15 Ultra se netají ambicemi stát se králem fotomobilů, ale také špičkovou vlajkovou lodí. Jak novinka obstála v testu?

Stejně jako minulý rok, i letos Xiaomi uvedlo na český trh svůj nejlépe vybavený model s označením Ultra, který přináší úctyhodné parametry, ale také velmi praktické příslušenství v podobě tzv. Photography Kitu. Jak se novinka povedla?

Obsah balení: včetně pouzdra

V černé krabičce najdeme kromě smartphonu rovněž USB-A/USB-C kabel bílé barvy a průhledné tvrzené pouzdro. To drží na těle telefonu velmi dobře a ani při pádu se nemusíte obávat, že by zařízení z něj vyklouzlo. Adaptér již v rámci legislativních nařízení chybí, avšak výrobce tomu nepřizpůsobil balení, které je tak zbytečně velké.

Líbilo se nám včetně pouzdra

Nelíbilo se nám velikost balení neodpovídá obsahu

Konstrukční zpracování: pro každého něco

Zatímco Xiaomi 15 je relativně kompaktní a sází spíše na ploché tvary, Xiaomi 15 Ultra je oblé. Patrné je to především v oblasti displeje a zad, kde najdeme skutečně výrazný fotomodul, jeden z největších, se kterým jsem se kdy setkal, s čímž se pojí některé nevýhody.

Například ta, že vzhledem k velikosti fotomodulu na něj budete velmi často nechtěně sahat během používání smartphonu. Před pořízením snímků či natáčením videa je tak vhodné myslet na to, abyste zkontrolovali čistotu skla, případně jej rovnou preventivně přeleštili. Další komplikací může být bezdrátové nabíjení. Pochopitelně se to nevztahuje pouze na Xiaomi 15 Ultra, ale obecně platí, že u telefonů s takto velkým (nad úroveň zad) vystupujícím fotomodulem nemusí bezdrátové nabíjení fungovat či alespoň fungovat správně. Jistotou je v tomto ohledu použití originální bezdrátové nabíječky.

Design je však podle mého názoru docela povedený, ačkoliv se mně osobně líbí spíše Xiaomi 15. Těšit se můžete na ochranu IP68, povedenou haptickou odezvu a také velmi praktický povrch skleněných zad, na kterém nebudou ulpívat otisky. V prodeji je navíc ještě stylovější dvojbarevná varianta, která designem připomíná fotoaparáty Leica.

Líbilo se nám ochrana IP68

kvalitní haptická odezva

praktická úprava zad i rámečků

Nelíbilo se nám v některých případech nepraktický fotomodul

Displej: parádní podívaná

Nic náhodě neponechalo Xiaomi v oblasti displeje, který je zaoblený po všech stranách. Míra zaoblení je nicméně „rozumná“ a nepřináší žádné problémy, například deformaci obrazu v rozích. Naopak přispívá k pohodlnému používání gest. O ochranu panelu se pak stará Xiaomi Shield Glass 2 a těšit se můžete rovněž na špičkovou jemnost 522 PPI, avšak ve výchozím nastavení telefon šetří energii a je nastaveno nižší rozlišení Full HD+.

6,73" obrazovka je typu LTPO AMOLED a Xiaomi si (na rozdíl od Samsungu) připlatilo za certifikaci Dolby Vision a také podporuje HDR10+. Maximální jas činí více než dostačujících 3 200 nitů a je dostatečně vysoký pro používání telefonu během slunečného dne s nasazenými slunečními brýlemi. Výtky nelze mít ani k 120Hz obnovovací frekvenci. Některé smartphony v této cenové relaci sice nabídnou ještě vyšší obnovovací frekvenci, avšak rozdíl mezi 120 a 144 Hz je jen těžko postřehnutelný.

Nasazení špičkového displeje se očekávalo, avšak mě ještě více potěšila ultrazvuková čtečka otisků prstů, která není zbytečně nízko, funguje velmi rychle a také spolehlivě. Navíc si poradí i s vlhkými/mokrými či prokřehlými prsty.

Líbilo se nám kvalitní displej s vysokým jasem

ultrazvuková čtečka otisku prstů

příjemná míra zaoblení

Zvuk: nahlas a kvalitně

Dvojice hlasitých reproduktorů boduje v oblasti maximální hlasitosti, ale také kvality, kdy neschází čisté podání výšek a pěkný basový nádech. Xiaomi 15 Ultra je zkrátka jednou z nejlépe hrajících vlajek současnosti.

Líbilo se nám kvalitní stereo reproduktory

Výkon hardwaru: zahřívání má pod kontrolou

Novinka je, stejně jako mnohé další vlajkové modely s Androidem, osazena čipsetem Qualcomm Snapdragon 8 Elite, který je zárukou špičkového výkonu (viz benchmarky), ale jak je na tom z hlediska zahřívání? Nezaznamenal jsem žádný problém, a to ani při spuštění benchmarku Wild Life Extreme Stress Test v aplikaci 3DMark. Za zmínku také stojí, že maximální napočítané skóre 6 265 bodů mírně překonalo výsledky, které jsem naměřil u Galaxy S25 Ultra, také je to více než u ZenFonu 12 Ultra i Realme GT 7 Pro. Telefon se tak nijak výrazně nezahříval ani při používání hotspotu, delším záznamu videí ve vysokém rozlišení či náročnějším multitaskingu. Velkou pochvalu si Xiaomi zaslouží rovněž za nasazení štědrého 512GB úložiště typu UFS 4.1, díky kterému vás rozhodně nebude trápit chybějící slot pro paměťové karty, a také 16 GB RAM LPDDR5X.

Líbilo se nám špičkový výkon

bez nadměrného zahřívání

štědré úložiště i RAM

Výdrž baterie: menší kapacita, než by bylo záhodno?

Xiaomi 15 Ultra je sice vybavenou křemíkovou baterií, avšak o kapacitě „jen“ 5 410 mAh, zatímco na čínském trhu má stejný model o rovných 590 mAh více. Stejně jako Honor, i Xiaomi uvádí na různé trhy jinou velikost baterie, což je rozhodně škoda, a to i v kontextu toho, že u menšího Xiaomi 15 je rozdíl pouze 160 mAh. V každém případě se však nemusíte obávat toho, že by mělo Xiaomi 15 Ultra problém s výdrží, neboť se i při náročnějším používání rozhodně jedná o 1,5denní až 2denní telefon.

Je podporováno 90W drátové a 80W bezdrátové nabíjení. Za půl hodiny se tak můžete při drátovém nabíjení dostat na 70 %, což je solidní. Plné nabití zabere necelou hodinku. Jediné, co může zamrzet, je absence standardu Qi2 s podporou magnetického profilu, což by však mohla vyřešit pouzdra třetích stran.

Líbilo se nám dlouhá výdrž na nabití

výkonné drátové i bezdrátové nabíjení

Nelíbilo se nám schází podpora Qi2 (s magnetickým profilem)

Konektivita: je libo Bluetooth 6.0?

V oblasti konektivity neponechává Xioami 15 Ultra (takřka) nic náhodě a k dispozici jsou veškeré navigační služby viz GPS, GLONASS, Galileo, QZSS, NavIC či BDS, ale také neschází Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0, infraport či NFC. Dostalo se i na eSIM, trochu překvapivě však chybí technologie UWB.

Líbilo se nám moderní konektivita

Nelíbilo se nám bez UWB

Fotoaparát: jen to nejlepší

Zřejmě největším lákadlem tohoto modelu je fotovýbava, která je skutečně bohatá a na zadní straně najdeme několik špičkových snímačů z dílny Samsungu i Sony.

50Mpx snímač 50Mpx ultraširokoúhlý objektiv 10Mpx teleobjektiv (3×) 200Mpx teleobjektiv (4,3×) 32Mpx selfie kamerka Světelnost objektivu f/1.63 f/2.2 f/1.8 f/2.6 f/2.0 Velikost senzoru typu 1" 1/2,76" 1/2.51" 1/1,4" 1/3,14" Označení senzoru Sony LYT-900 Samsung ISOCELL JN5 Sony IMX858 Samsung ISOCELL HP9 OmniVision OV32B40 Ohnisko/rozsah 23 mm 14 stupňů 70 mm 100 mm 22 mm Velikost pixelů 1,6 µm 0,6 µm 0,7 µm 0,56 µm 0,7 µm Typ stabilizace optická stabilizace bez stabilizace optická stabilizace optická stabilizace bez stabilizace Typ ostření Dual Pixel PDAF, Laser AF vícesměrové PDAF Dual Pixel PDAF vícesměrové PDAF pevné ostření

Xiaomi se naštěstí nesoustředilo pouze na implementaci kvalitního hardwaru, ale také se (pod dozorem společnosti Leica) zaměřilo na následnou práci s pořízenými snímky. Výsledkem jsou špičkové fotografie za jakýchkoliv světelných podmínek. Obecně vzato lze chválit vysoké množství detailů, líbivé barevné podání (to si lze upravit rovněž skrze výběr ze dvou režimů Leica), které je zpravidla sjednocené u všech snímačů, či schopnost správně nastavit expozici. Velmi dobře je na tom novinka také v oblasti HDR.

Díky dvojici teleobjektivů (trojnásobný slouží také jako makro snímač s ostřící vzdáleností od 10 cm, avšak makro lze pořizovat i s ultraširokoúhlým objektivem, který zaostří cca od 3 cm) lze zachytit vysoce kvalitní snímky i na delší vzdálenost a lze konstatovat, že fotovýbava je skutečně univerzální. Primární snímač je pak osazen 8P asférickou čočkou s dvojitou ochranou proti odleskům a nutno dodat, že si vede v tomto ohledu velmi dobře i v náročných světelných podmínkách. Povedená je také fotoaplikace, která funguje svižně a například samotné přepínání mezi různými objektivy pomocí virtuálního „kolečka“ je příkladně plynulé. Stejně tak nechybí možnost natáčet videa v 8K rozlišení, pokročilá stabilizace či kvalitní selfie kamerka. V samostatném článku se pak zaměřím na focení s pomocí Photography Kitu s dedikovanými tlačítky, gripem a integrovanou powerbankou.

Líbilo se nám množství kvalitních senzorů

špičková kvalita

podpora Photography Kitu

Software: HyperOS

V telefonu najdeme nejnovější verzi nadstavby HyperOS a také Android 15 doplněný o spoustu funkcí AI, na které jsme se zaměřili v samostatných článcích. Jedná se například o schopnost pokročilých úprav fotografií, přepisu textu v českém jazyce či překlad hovorů v reálném čase. Systém jako takový funguje velmi svižně a má nespočet možností nastavení, bohužel se však Xiaomi nevyhnulo ani „tradici“ předinstalovat relativně velké množství balastu, tedy aplikací typu TikTok, Booking.com a další.

Líbilo se nám nejrůznější AI funkce

výhody ekosystému

Nelíbilo se nám množství balastu

Zhodnocení

Xiaomi 15 Ultra je špičkovým fotomobilem a také povedenou vlajkovou lodí, která boduje v oblasti výkonu, displeje i rychlosti nabíjení. Výtku lze mít, stejně jako u Honoru Magic7 Pro, k nižší kapacitě baterie oproti čínské verzi, avšak nedostačující výdrže na nabití se naštěstí není potřeba obávat. Pokud vám nevadí výrazný fotomodul, který je však logicky daní za skvělou fotovýbavu, mohu vám nákup vřele doporučit.

Foto: Ioannis Papadopoulos, mobilenet.cz