Máte Unity od O2? Povedené Xiaomi 14T může být vaše za rekordně nízkou cenu

Fotografie: Ioannis Papadopoulos, mobilenet.cz

V rámci Black Friday slev se operátor O2 skutečně činí a z jeho nabídky jsme již vypíchli povedený Google Pixel 8a za necelých 9 tisíc korun či možnost pořídit trojici O2 tagů, tedy schopnou náhradu za originální Apple AirTag, za sympatických 499 Kč. Nyní v jeho nabídce najdeme rovněž povedený smartphone střední třídy, Xiaomi 14T, který se běžně prodává za cenu okolo 11 tisíc Kč, ale u operátora O2 jej nyní můžete pořídit za méně než 10 tisíc Kč. Nejedná se přitom o cenu podmíněnou výkupním bonusem či snad zřízením nového tarifu, jak se dočteme na stránkách O2.cz.

Jako podmínku si O2 stanovilo využívání tzv. Unity. Jedná se o využívání služeb operátora O2 a zároveň banky AirBank. Obě dvě značky patří do skupiny PPF, což znamená, že z toho mohou benefitovat zákazníci. V případě tarifů se jedná o pěknou slevu 300 Kč měsíčně, která je relativně snadno dosažitelná i pro ty, kteří u AirBank účet prozatím nemají. Stačí si jej zdarma otevřít a poté mít na účtu měsíčně obrat alespoň 10 000 Kč. Nyní se mohou zákazníci využívající Unity také těšit na možnost pořídit si Xiaomi 14T v jednom ze tří barevných provedení (černá, šedá, modrá) za cenu 9 489 Kč. Akce platí do 1. ledna 2025 nebo do vyprodání zásob a slevový kupón lze najít v aplikaci Moje O2. Operátor navíc umožňuje výslednou cenu ještě dále snížit o 500 Kč jako výkupní bonus plus cenu vykupovaného zařízení, čímž je celá nabídka o to atraktivnější.

Kdybychom měli ve zkratce Xiaomi 14T rychle zhodnotit, jedná se o telefon s konzervativním designem, který nemusí zaujmout každého. I přes plastová záda a rámečky však nabízí odolnost IP68, tedy kompletní ochranu proti prachu i vodě. Displej je identický s verzí Pro – 6,67" AMOLED s tenkými rámečky, 144Hz obnovovací frekvencí a vysokým jasem. Výkon zajišťuje 4nm čipset MediaTek Dimensity 8300 Ultra s 12 GB RAM a 256/512 GB úložištěm, což je více než dostačující. Baterie s kapacitou 5 000 mAh podporuje 67W drátové nabíjení, bezdrátové nabíjení ovšem chybí. Telefon běží na Androidu 14 s nadstavbou HyperOS a nabízí funkce umělé inteligence, jako je přepis řeči a asistent Gemini, navíc v českém jazyce. Aktualizace systému jsou garantovány do září 2029. I přes některé nedostatky, jako je absence bezdrátového nabíjení a prémiovějších materiálů, nabízí Xiaomi 14T solidní výkon a displej za rozumnou cenu.