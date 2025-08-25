Zpátky do školy s novými hodinkami a tabletem od Xiaomi? Ušetřete s extra kupónem

Xiaomi teprve minulý týden spustilo svoji „Back to School“ kampaň, v rámci které nabízí zvýhodněné ceny na svůj sortiment. Minulý týden jsme se zaměřili primárně na zlevněné smartphony, dnes se podíváme na zvýhodněné tablety a wearables. Opět připomeneme, že ušetřit můžete hned dvakrát – a to jak díky již aplikované slevě, tak i díky slevovému kupónu ve výši 10 %. Nakupovat se tak vyplatí primárně na oficiálním e-shopu mi.com/cz, kde můžete obě tyto výhody uplatnit.
Sleva a kupón navrch? Na vybraných produktech od Xiaomi ušetříte hned dvakrát – Přehled akční nabídky BTS
Začít můžeme chytrými hodinkami. Pokud bych měl vybrat jedny, které bych s radostí doporučil, budou to určitě Watch S4 s vyměnitelnou lunetou. Hodinkám se dařilo i v naší recenzi a umístily se v našem výběru chytrých hodinek do 5 000 Kč. Aktuálně navíc nechybí mnoho, aby se mohly vejít i do našeho výběru chytrých hodinek do 2 500 Kč – a to díky slevě a možnosti uplatnit zmíněný kupón. Zprvu hodinky ve slevě vyjdou na 3 199 Kč, po uplatnění kupónu pak na 2 879 Kč. Jako dárek navíc získáte Xiaomi Wireless Mouse Lite 2 v hodnotě 299 Kč.
Watch S4 jsou perfektní originální chytré hodinky, pokud ale chcete otevřený systém, nabízí se Watch 2 Pro se systémem Wear OS. Hodinky lze ve slevě pořídit za 4 999 Kč, díky kupónu můžete ušetřit 500 Kč, a celkem vás tak hodinky vyjdou na 4 499 Kč. I v tomto případě se můžete těšit na Xiaomi Wireless Mouse Lite 2 jako dárek zdarma.
Radost si můžete udělat i chytrým náramkem v podobě Xiaomi Smart Band 10 v keramickém provedení. Standardně tato verze vyjde na 1 499 Kč, ovšem opět můžete uplatnit kupón, a tedy i slevu ve výši 150 Kč.
Opomenout nesmíme ani tablety. Ve slevě se aktuálně nabízí například Xiaomi Pad 7 Pro, ke kterému si můžete dokoupit i luxusní příslušenství v podobě „levitující“ klávesnice nebo šikovného stylusu. Tento tablet s úhlopříčkou 11,2" aktuálně pořídíte za 10 999 Kč, s kupónem vás vyjde na 9 899 Kč. Jako dárek navíc získáte Xiaomi Smart Band 8. Klávesnice Xiaomi Pad 7/7 Pro Focus Keyboard vyjde na 2 999 Kč – ovšem i na tu lze kupón uplatnit. Dodáme, že klávesnice výrazně podpoří produktivitu, takže pokud si plánujete tablet pořídit, klávesnici minimálně promyslete.
Pokud hledáte tablet pro své děti nebo druhý tablet do rodiny pro konzumaci multimediálního obsahu, nabízí se Redmi Pad 2. Ten aktuálně vyjde na 3 999 Kč a nabídne 11palcový displej s rozlišením 2 560 × 1 600 pixelů, 8Mpx fotoaparát a velkou baterii s kapacitou 9 000 mAh. Nechybí ani 18W nabíjení, takže na dobití baterie nebudete čekat věčnost. Přijde vám 3 999 Kč moc? I v tomto případě můžete uplatnit kupón ve výši 10 % a tablet vás tak vyjde na 3 599 Kč – samozřejmě s myší Xiaomi Wireless Mouse Lite zdarma.
Pokud se vám Redmi Pad líbí, ale raději byste větší displej, je zde Redmi Pad Pro s 12,1" úhlopříčkou. Displej se pyšní 120Hz obnovovací frekvencí s maximálním jasem 600 nitů, nechybí certifikace Dolby Vision. Fotoaparát nabídne rozlišení 8 Mpx, stejným rozlišením se pyšní i selfie kamera. Baterie nabídne kapacitu 10 000 mAh a tablet podporuje i 33W drátové nabíjení. Radost udělá i 4nm procesor Snapdragon 7s Gen 2.