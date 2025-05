Ušetřit můžete při nákupu Redmi 13. Cenu Xiaomi stlačilo pod 2,5 tisíce korun

Fotografie: Xiaomi

Pokud hledáte dobře vybavený telefon za velice příznivou cenu, možná je vaše hledání u konce. Na pultech českých obchodů totiž najdete loňské Redmi 13 v příjemné slevě, kdy jeho cena klesá téměř ke 2 tisícům korunám. Přesto má mobil kupříkladu kvalitní a velký IPS displej s 6,79", jemným Full HD+ rozlišením a 90 Hz. Dostalo se i na zvýšenou odolnost IP53.

Obstojný MediaTek Helio G91 Ultra doplňuje minimálně 6GB RAM pojící se se 128GB úložištěm. Zvolit si však budete moci i variantu 8+256 GB. To je v oblasti cenově dostupných mobilů velmi příjemný nadprůměr. Dobrou výdrž by měla zajistit baterie s kapacitou 5 030 mAh, která navíc podporuje poměrně rychlé 33W nabíjení. Na zádech zaujme hlavní 108megapixelový fotoaparát a slušně by měla fotit i čelní 13megapixelová kamerka.

Redmi 13 nabízí Xiaomi na českém trhu ve třech barevných variantách. Vybírat můžete z černé, růžové a modré. Základní 128GB varianta vyjde po slevě na 2 429 Kč, zatímco lepší verze s 256GB pamětí a 8GB RAM na 2 919 Kč. Slevy jsou platné již od 5. května a až do 19. května, tedy celých 14 dní.