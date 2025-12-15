Předsevzetí Xiaomi do příštího roku? Zahanbit konkurenci gigantickou baterií

Po několikaleté stagnaci v oblasti kapacity baterií mobilních smartphonů, kdy jsme za standard považovali zpravidla kapacitu mezi 4 000 a 5 000 mAh, se konečně blýská na lepší časy. A nejen blýská, protože již nyní můžeme na trhu najít relativně velké množství zařízení s velkou kapacitou baterie. Například Motorola má ve své nabídce hned několik telefonů s nadprůměrnou kapacitou baterie i výkonným nabíjením. V segmentu velmi tenkých zařízení stojí za zmínku Motorola Edge 70 s 4 800mAh baterií, přestože je tlustá pouze 6 milimetrů. V kategorii běžných smartphonů se jedná například o 6 720mAh Motorolu Moto G86 Power. Pokud toužíte po regulérní vlajkové lodi, mohlo by vás zaujmout nové Oppo Find X9 Pro s kapacitou baterie 7 500 mAh, které se na českém trhu prodává a my již připravujeme podrobnou recenzi.
Zařízení s velkou baterií má ale ve své nabídce také Xiaomi, které má mít v příštím roce skutečně velké ambice. Přestože tento čínský výrobce již v technologickém světě dokázal mnohé (kromě nepřeberného množství různých gadgetů je také výrobcem úspěšných elektromobilů), touží si na seznam úspěchů připsat další.
Podle sociální sítě Weibo se tak v příštím roce máme dočkat několika smartphonů se vskutku obří baterií. Pod podznačkou Redmi bychom se měli dočkat modelu Redmi Turbo 5 Pro s 9 000mAh baterií, chystat se má ale ještě další zařízení s ještě větší baterií. Podle všeho se totiž dočkáme také smartphonu s baterií o kapacitě 10 000 mAh. Při čtení těchto řádků si možná vybavíte některá z „monster“ ze světa zpravidla nadprůměrně odolných telefonů, které jsou vybaveny například také výkonnou svítilnou, sirénou apod., jednat by se však měla o obyčejný civilní smartphone.
Smartphone s baterií o kapacitě 10 000 mAh se má podle všeho chlubit normální tloušťkou, jež nemá překročit hodnotu 8,5 milimetrů, navíc mu nemá scházet podpora velmi rychlého 100W nabíjení a dokonce i cívka pro bezdrátové doplňování energie. Prozatím není jasné, jestli tento smartphone bude představen přímo pod značkou Xiaomi, případně pod podznačkou Redmi či Poco. Šušká se také o tom, že Honor uvede rovněž zařízení s 10 000mAh baterií, budoucnost telefonů, co se týče výdrže na nabití, tedy vypadá velmi nadějně. Jedinou otázkou zůstává, zdali se trendu křemíkových baterií ujmou také tradičně konzervativnější značky, jako je Samsung, Apple nebo např. Google.