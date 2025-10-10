Chystané foto monstrum: Xiaomi 17 Ultra se pochlubí 4 hlavními fotoaparáty

Ačkoliv společnost Xiaomi představila svou hlavní řadu Xiaomi 17 (včetně modelů 17, 17 Pro a 17 Pro Max) teprve minulý měsíc, pozornost se již nyní upírá k vlajkové lodi, která má být uvedena na trh v nadcházejících měsících: modelu Xiaomi 17 Ultra. Spolehlivý zdroj Digital Chat Station (viz weibo.com) odhaluje detaily o fotografickém systému, který má toto zařízení posunout na špičku mobilní fotografie.
Xiaomi 17 Ultra má přijít s čtymi fotoaparáty na zadní straně, přičemž všechny se mají pyšnit vysokými rozlišeními. Sestava se bude skládat z jednoho hlavního snímače s rozlišením 200 megapixelů a tří dalších 50megapixelových fotoaparátů. Předpokládá se, že tato trojice 50megapixelových senzorů pokryje ultraširokoúhlý objektiv, standardní teleobjektiv a klíčový periskopový teleobjektiv.
Spekuluje se, že hlavní fotoaparát se bude pyšnit velmi vysokým dynamickým rozsahem. To naznačuje výrazné zlepšení schopnosti zachytit detaily v nejsvětlejších i nejtmavších částech snímku současně, což je kritické pro kvalitní fotografování v náročných světelných podmínkách.
Největší vylepšení se však očekává v oblasti přibližování. Periskopový teleobjektiv má využívat novou optickou technologii, což slibuje výrazné posuny v kvalitě optického přiblížení oproti předchozím modelům Ultra. S velkým důrazem na vylepšení hlavního a periskopového fotoaparátu má být fotografický systém modelu 17 Ultra výrazně lepší než u předchozí generace.
Zajímavostí je, že se údajně chystají dvě varianty Xiaomi 17 Ultra. Obě sice budou sdílet stejnou základní technologii senzorů a objektivů, ale vyšší model má nabídnout revoluční zobrazovací funkce, které jej posunou do zcela nové kategorie mobilní fotografie. Tímto rozdělením se Xiaomi snaží uspokojit i ty nejnáročnější uživatele, kteří očekávají absolutní špičku v oblasti fotoaparátů.