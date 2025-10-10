Chystané foto monstrum: Xiaomi 17 Ultra se pochlubí 4 hlavními fotoaparáty

mobilenet.cz na sociálních sítích
Michal Pavlíček
Fotografie: Ioannis Papadopoulos, mobilenet.cz
  • Hlavní fotoaparát má nabídnout 200 megapixelů
  • Další tři objektivy pak jednotně 50 megapixelů
  • Xiaomi však údajně chystá hned dvě varianty modelu 17 Ultra

Ačkoliv společnost Xiaomi představila svou hlavní řadu Xiaomi 17 (včetně modelů 17, 17 Pro a 17 Pro Max) teprve minulý měsíc, pozornost se již nyní upírá k vlajkové lodi, která má být uvedena na trh v nadcházejících měsících: modelu Xiaomi 17 Ultra. Spolehlivý zdroj Digital Chat Station (viz weibo.com) odhaluje detaily o fotografickém systému, který má toto zařízení posunout na špičku mobilní fotografie.

Současné Xiaomi 15 Ultra

Xiaomi 17 Ultra má přijít s čtymi fotoaparáty na zadní straně, přičemž všechny se mají pyšnit vysokými rozlišeními. Sestava se bude skládat z jednoho hlavního snímače s rozlišením 200 megapixelů a tří dalších 50megapixelových fotoaparátů. Předpokládá se, že tato trojice 50megapixelových senzorů pokryje ultraširokoúhlý objektiv, standardní teleobjektiv a klíčový periskopový teleobjektiv.

Xiaomi 17 Pro Max
Nové Xiaomi 17 Pro Max

Spekuluje se, že hlavní fotoaparát se bude pyšnit velmi vysokým dynamickým rozsahem. To naznačuje výrazné zlepšení schopnosti zachytit detaily v nejsvětlejších i nejtmavších částech snímku současně, což je kritické pro kvalitní fotografování v náročných světelných podmínkách.

Největší vylepšení se však očekává v oblasti přibližování. Periskopový teleobjektiv má využívat novou optickou technologii, což slibuje výrazné posuny v kvalitě optického přiblížení oproti předchozím modelům Ultra. S velkým důrazem na vylepšení hlavního a periskopového fotoaparátu má být fotografický systém modelu 17 Ultra výrazně lepší než u předchozí generace.

Zajímavostí je, že se údajně chystají dvě varianty Xiaomi 17 Ultra. Obě sice budou sdílet stejnou základní technologii senzorů a objektivů, ale vyšší model má nabídnout revoluční zobrazovací funkce, které jej posunou do zcela nové kategorie mobilní fotografie. Tímto rozdělením se Xiaomi snaží uspokojit i ty nejnáročnější uživatele, kteří očekávají absolutní špičku v oblasti fotoaparátů.

weibo.com
