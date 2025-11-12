mobilenet.cz na sociálních sítích

Chytrý přívěsek již brzy do své nabídky zařadí i Xiaomi

Michal Pavlíček
1
Chytrý přívěsek již brzy do své nabídky zařadí i Xiaomi
Fotografie: Ioannis Papadopoulos, mobilenet.cz
  • Jmenovat by se měl nečekaně Xiaomi Tag
  • Přívěšek má využívat technologii UWB
  • Představení by mělo proběhnout 26. prosince

Na trhu v současné době najdete hned několik chytrých přívěšků. Od těch méně značkových, až po ty od Motoroly, Samsungi či Applu. Brzy se k nim dle informací Gizchina má připojit také Xiaomi. Čínský výrobce plánuje představit vlastní řešení, jehož název vás zřejmě vůbec nepřekvapí: dočkáme se Xiaomi Tagu.

Xiaomi Tag

Připravovaný Xiaomi Tag má využívat technologii UWB pro přesnější lokali, stejně jako třeba řešení od Applu. Xiaomi Tag bude s největší pravděpodobností spjatý s funkce „Najděte svůj telefon“ od Googlu. Spekuluje se, že představení by mohlo proběhnout během vánočních svátků, konkrétně 26. prosince.

Recenze O2 tag – Ať žije Android
Recenze O2 tag – Ať žije Android

Je pravděpodobné, že nejprve se chytrý přívěšek Xiaomi Tag bude prodávat v Číně, ale rozšíření na globální trhy je pravděpodobné. Cena se odhaduje v přepočtu kolem 600 Kč.

gizchina.com
Diskuze ke článku
Jiří Švarc
Jiří Švarc
Můj milášek přívěšek, kam já ši ho pověším.
Ale zase palec nahoru, že to nepsala AI.
Odpovědět

Načíst všechny komentáře

Přidat názor

