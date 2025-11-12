Chytrý přívěsek již brzy do své nabídky zařadí i Xiaomi

Na trhu v současné době najdete hned několik chytrých přívěšků. Od těch méně značkových, až po ty od Motoroly, Samsungi či Applu. Brzy se k nim dle informací Gizchina má připojit také Xiaomi. Čínský výrobce plánuje představit vlastní řešení, jehož název vás zřejmě vůbec nepřekvapí: dočkáme se Xiaomi Tagu.
Připravovaný Xiaomi Tag má využívat technologii UWB pro přesnější lokali, stejně jako třeba řešení od Applu. Xiaomi Tag bude s největší pravděpodobností spjatý s funkce „Najděte svůj telefon“ od Googlu. Spekuluje se, že představení by mohlo proběhnout během vánočních svátků, konkrétně 26. prosince.
Je pravděpodobné, že nejprve se chytrý přívěšek Xiaomi Tag bude prodávat v Číně, ale rozšíření na globální trhy je pravděpodobné. Cena se odhaduje v přepočtu kolem 600 Kč.
Ale zase palec nahoru, že to nepsala AI.
