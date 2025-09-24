Xiaomi 15T a Xiaomi 15T Pro: na pohled stejné, duše s rozdíly

Je tomu téměř přesně rok, kdy jsme vám přinesli preview na Xiaomi 14T a Xiaomi 14T Pro. Pro Xiaomi šlo bezesporu o zásah do černého, a tak se dalo čekat, že nová generace dorazí v podobném termínu, což se nakonec potvrdilo. V dnešním článku se tak zaměříme na všechny novinky, které vás u nové generace čekají.
Xiaomi 15T a 15T Pro lákají na skvělý poměr ceny a výkonu (první dojmy)
Xiaomi navazuje na tradici povedené funkční výbavy, která je blízká modelům z vyšší střední třídy (15T), respektive vlajkovým modelům (15T Pro), cenou se však drží níž, než je pro smartphony s podobnou funkční výbavou obvyklé. I letos jsou si obě novinky velmi podobné, platí však, že ďábel tkví v detailech – stejně tak je tomu ostatně i tento rok.
Velmi podobné, ale hliník stále výsadou
Jakmile vedle sebe položíte Xiaomi 15T a 15T Pro, budete rozdíly hledat jen velmi obtížně. Rozpoznání pomůže hmotnost – vyšší je u 15T Pro, a může za to i nasazení hliníkového rámečku, což naznačují předěly antén. Bohužel, základní 15T je stále pouze plastové, což je trochu škoda. Najít nějaký rozdíl z přední strany je téměř nemožné, což je velmi dobrá zpráva – obě novinky se pyšní extra tenkými rámečky displeje, což jednoznačně chválíme a novinkám to opravdu náramně sluší.
Dodáme, že rozměry jsou velmi podobné, ale ne identické – Xiaomi 15T nabízí rozměry 163,2 × 78 × 7,5 mm, Xiaomi 15T Pro poté 162,7 × 77,9 × 7,96 mm. Liší se i hmotností – 15T Pro váží více kvůli hliníkovému rámečku, konkrétně 210 gramů, Xiaomi 15T poté 194 gramů, v ruce je rozdíl velmi citelný. Mírně se liší i barevné varianty – obě varianty sdílí černou a šedou, 15T je poté k dispozici v Rose Gold, 15T Pro v Mocha Gold.
Při pohledu na zadní stranu si nelze nepovšimnout přepracovaného modulu fotoaparátu. I přesto, že já osobně jsem si design fotomodulu u předchozí generace oblíbil, ne všichni byli tak nadšení, a tak se Xiaomi rozhodlo modul zapustit do jednolitého bloku, obdobně jako tomu bylo například u 13T Pro. Nová podoba je věcí vkusu – někomu se bude líbit více, někomu méně. Každopádně všichni ocení, že údržba modulu bude určitě jednodušší než u původního řešení.
Všichni jistě ocení, že Xiaomi zachovalo odolnost vůči vodě a prachu dle certifikace IP68 – novinky tak bez obav můžete vzít i k bazénu nebo na pláž.
Špičkové displeje zůstávají
Máme velkou radost, že Xiaomi zachovalo u obou modelů opravdu velmi kvalitní OLED panely, které jsou navíc mezigeneračně ještě větší – konkrétně 6,83 palce. Nabízí shodně rozlišení 2 772 × 1 280 pixelů a pyšní se až 144Hz obnovovací frekvencí (respektive 120 Hz v případě Xiaomi 15T), shodný je maximální špičkový jas 3 000 nitů. Mírného ústupku se tak Xiaomi 15T nakonec dočkalo, ovšem pokles snímkovací frekvence bude v praxi nepostřehnutelný.
|Xiaomi 15T
|Xiaomi 15T Pro
|Úhlopříčka
|6,83 palce
|6,83 palce
|Technologie
|AMOLED
|AMOLED
|Rozlišení
|2 772 × 1280 px
|2 772 × 1280 px
|Certifikace
|HDR10+, Dolby Vision
|HDR10+, Dolby Vision
|Špičkový jas
|3 000 nitů
|3 000 nitů
|Obnovovací frekvence
|120 Hz
|144 Hz
|Krycí sklo
|Corning Gorilla Glass 7i
|Corning Gorilla Glass 7i
Displeje jsou prakticky shodné a shodně špičkové. Nabízí certifikaci Dolby Vision, HDR10(+) i HLG, jemnost je poté vyšší než 440 PPI. Rámečky jsou extra tenké – u Xiaomi 15T Pro jde o 1,5mm rámečky na všech čtyřech stranách, 15T je na tom jen o trochu hůř.
Výkon: čekejte rozdíly
Jak tomu už tak bývá, novinky se liší primárně použitým procesorem a tedy i výkonem. Xiaomi 15T Pro nabízí osmijádrový procesor MediaTek Dimensity 9400+ vyrobený 3nm technologií, úložiště nabízí kapacitu až 1 TB a operační paměť RAM má kapacitu 12 GB – lze ji navíc softwarově rozšířit až na dvojnásobek, kdy si Xiaomi vypůjčí část interního úložiště. Xiaomi 15T naproti tomu využívá služeb procesoru MediaTek Dimensity 8400-Ultra se 4nm technologií, který nabízí až 512GB interní paměť a 12GB RAM. I tu lze softwarově rozšířit až na dvojnásobek. Přehřívání by měl zamezit systém Xiaomi 3D IceLoop. Samozřejmostí je plná nadílka AI funkcí, kterou jsme si na našem webu už několikrát důkladně proklepli. Aktualizace na Android 16 dorazí s HyperOS 3 v průběhu října.
Xiaomi 15T nabízí baterii s kapacitou 5 500 mAh, kterou lze drátově dobíjet výkonem 67 W. Xiaomi 15T Pro nabízí stejně velký akumulátor, dobíjet však lze dvěma způsoby – drátově výkonem 90 W, bezdrátově výkonem 50 W. Baterie je navržená pro dlouhou životnost a i po 1 600 nabíjecích cyklech si dokáže udržet až 80 % původní kapacity. Telefon se navíc dokáže spustit za méně než čtyři sekundy i tehdy, když je baterie zcela vybitá a připojí se k nabíječce.
Oceňujeme, že obě novinky nabízí podporu eSIM, přičemž v jednu chvíli mohou být aktivní dvě eSIM, nebo kombinace nanoSIM a eSIM – slot pro klasickou plastovou SIM kartu tedy novinky nepostrádají. Obě novinky podporují NFC, Bluetooth 6.0, Wi-Fi 7 však nabízí jen 15T Pro, 15T se musí smířit s Wi-Fi 6E.
Ve výbavě zaujme i funkce Xiaomi Offline Communication, která se objeví formou softwarové aktualizace – mezi kompatibilními zařízeními umožní off-line komunikaci, respektive hovory na vzdálenost až 1,3 km (15T), respektive 1,9 km (15T Pro). Nejsou potřeba mobilní sítě ani Wi-Fi, ale v telefonu musí být vložená SIM karta a telefon musí být přihlášený do Xiaomi účtu. Funkce je součástí sady nástrojů Xiaomi Astral Communication.
Pro stabilní a adaptivní konektivitu v různých podmínkách zahrnuje Xiaomi Astral Communication také modul Xiaomi Surge T1S Tuner, který flexibilně využívá signály GPS, Wi-Fi, Bluetooth a mobilních sítí. Ten pracuje v tandemu se systémem Super Antenna Array, jenž zahrnuje vysoce výkonnou anténu pro zlepšení celkového mobilního příjmu a funkci AI Smart Antenna Switching pro maximalizaci výkonu signálu.
Fotoaparáty opět překvapují
Řada Xiaomi 15T je vybavena pokročilým trojitým fotoaparátem vyvinutým ve spolupráci se společností Leica. Model Xiaomi 15T disponuje hlavním, ultraširokoúhlým fotoaparátem a teleobjektivem, zatímco Xiaomi 15T Pro nabízí hlavní, ultraširokoúhlý fotoaparát a Leica 5× Pro teleobjektiv. Pro větší flexibilitu při komponování záběrů nabízejí oba modely více ohniskových vzdáleností. Xiaomi 15T Pro pokrývá rozsah od 15 mm do 230 mm, zatímco Xiaomi 15T nabízí rozsah od 15 mm do 92 mm.
|Xiaomi 15T
|Xiaomi 15T Pro
|Hlavní fotoaparát
|50 Mpx, ƒ/1.7, OIS, Light Fusion 800
|50 Mpx, ƒ/1.62, OIS, Light Fusion 900
|Teleobjektiv
|50 Mpx, ƒ/1.9 (46 mm)
|50 Mpx, ƒ/3.0, OIS (115 mm)
|Ultraširokoúhlý snímač
|12 Mpx, ƒ/2.2, 120° FOV
|12 Mpx, ƒ/2.2, 120° FOV
|Selfie kamera
|32 Mpx, ƒ/2.2, 90° FOV
|32 Mpx, ƒ/2.2, 90° FOV
Srdcem hlavního 50Mpx fotoaparátu řady Xiaomi 15T je optika Leica Summilux. Základní verze disponuje světelností ƒ/1.7, zatímco varianta Pro nabízí ještě jasnější objektiv se světelností ƒ/1.62. Model Xiaomi 15T Pro jde ještě dál – je vybaven špičkovým snímačem Light Fusion 900. Premiéra teleobjektivu Leica 5× Pro v řadě Xiaomi T přichází s modelem Xiaomi 15T Pro, který nabízí ve své třídě překvapivý 5× optický zoom, 10× zoom na úrovni optiky a až 20× Ultra Zoom. Těšit se máme na vylepšení funkce Master Portrait, která staví na portrétních možnostech předchozí generace a přináší nové bokeh efekty pro práci se světly v pozadí. Uživatelé si navíc mohou samostatně nastavovat efekt clony i ohniskovou vzdálenost. Oba modely jsou zároveň vybaveny 32Mpx předním fotoaparátem.
Pokud jde o video, oba modely podporují 4K záznam při 30 fps s HDR10+ napříč všemi ohniskovými vzdálenostmi, Xiaomi 15T Pro pak podporuje 4K záznam při 120 fps, což uživatelům umožňuje vytvářet filmové záběry. 15T Pro zvládne nahrávat i 8K video.
Dostupnost a cena
Xiaomi 15T Pro bude na českém trhu dostupné ve třech barevných variantách (Black, Gray a Mocha Gold) a ve třech paměťových konfiguracích: 12 GB + 256 GB za 18 999 Kč, 12 GB + 512 GB za 20 999 Kč a 12 GB + 1 TB za 23 499 Kč. Xiaomi 15T dorazí ve variantách Black, Gray a Rose Gold, a to ve verzích 12 GB + 256 GB za 14 999 Kč a 12 GB + 512 GB za 16 999 Kč. Novinky jsou v prodeji od dnešního dne, a to jak skrze oficiální prodejce, tak skrze stránky mi.com/cz.
Ceny před odečtením bonusů
|Xiaomi 15T
|Xiaomi 15T Pro
|12 GB + 256 GB
|14 999 Kč
|18 999 Kč
|12 GB + 512 GB
|16 999 Kč
|20 999 Kč
|12 GB + 1 TB
|x
|23 499 Kč
V rámci zaváděcí akce, která poběží od 24. září do 19. října 2025, mohou zákazníci pořídit Xiaomi 15T Pro o 3 500 Kč levněji, a navíc mohou získat výkupní bonus až 3 000 Kč při odevzdání starého zařízení. Xiaomi 15T bude v rámci akce levnější o 2 500 Kč a výkupní bonus za odevzdání starého zařízení může činit až 2 000 Kč. K tomu všemu získají zákazníci ke koupi smartphonu z řady Xiaomi 15T dárek v podobě chytrého náramku Xiaomi Smart Band 10 a samozřejmostí je i odměna za recenzi, kterou je vysavač Xiaomi Vacuum Cleaner G20 Lite.
