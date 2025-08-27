Česká republika nepodporuje kontroverzní „šmírovací zákon“ EU Chat Control

Na brífinku po jednání vlády České republiky premiér Petr Fiala (ODS) prohlásil, že Česká republika nepodporovala, nepodporuje a podporovat nebude „šmírovací zákon“ Evropské unie, kterému se přezdívá Chat Control (někdy také Chat Control 2.0). Premiér Fiala v rámci svého přednesu sdělil, že má obavy ze zásahu do soukromých konverzací.
Konec soukromých konverzací? Nový zákon by v EU mohl nařídit „skenování“ všech vašich zpráv
Konec soukromí?
Jak jsme včera informovali, zákon se bude projednávat už v říjnu. Pokud by prošel, provozovatelé služeb by měli povinnost skenovat soukromé konverzace s cílem zvýšit záchyt podezřelých komunikací, které by mohly souviset se zneužíváním dětí. Skenování by probíhalo přímo v zařízení, a to už ve fázi konceptu, tedy před samotným odesláním. Odborníci mají obavy ze „zadních vrátek“, která by v zařízení musela existovat, například z důvodu možného napadení hackery.
Vývoj podle Fight Chat Control
A co na to Česká republika?
„Rád bych se vyjádřil ještě k jedné věci, která je aktuálním tématem těchto dnů, a to je Chat Control, tedy návrh, aby aplikace automaticky prohledávaly každou zprávu, fotku, video, a to přímo v zařízení, ještě před odesláním. To by prakticky znamenalo, že třeba WhatsApp, Signal, maily či herní chaty běžely na pozadí s povinným skenerem a podávaly nějaká hlášení úřadům. To je pro mě osobně, pro koalici Spolu, ale i pro vládu nepřijatelné. Je to jako kdyby pošta musela rozlepit každý dopis jen pro jistotu, i když adresát nic neprovedl. Je to jako kdyby policie měla klíč od všech bytů v naší zemi a mohla kdykoliv zkontrolovat, zda se tam něco neděje. Vnímám obrovskou možnost jejího zneužití a ohrožení soukromí lidí. Chápeme, že jde o snahu proti některým negativním jevům, určitě všichni chceme chránit děti, určitě chceme bojovat proti dětské pornografii, ale my vidíme obrovská rizika, obrovský zásah do soukromí a také velkou míru zneužitelnosti,“ zmínil premiér Fiala.
„Pro mě je i docela důležitá informace to, že vlastně jako první tento návrh za svého předsednictví začalo prosazovat Maďarsko, což podporuje moji nedůvěru. Společně s dalšími státy, které mají stejný názor jako Česká republika, pracujeme na vytvoření blokační menšiny proti tomu, aby tento návrh prošel,“ dodal Fiala.