Evropská digitální peněženka míří do ČR. Nahradí plastové karty i v zahraničí

Marek Vacovský
Fotografie: Ondřej Pohl, mobilenet.cz
  • Jednotná evropská peněženka EUDIW přinese bezpečné přihlašování k úřadům, bankám i školám
  • Česká DIA připravuje scénáře, které usnadní každodenní život – od dopravy po zdravotnictví

Evropská peněženka digitální identity (EUDIW) se blíží i do Česka a může změnit způsob, jakým občané prokazují svou totožnost a přistupují ke službám. Digitální a informační agentura (DIA) už připravuje konkrétní scénáře využití, které mají lidem usnadnit život v oblastech od dopravy přes zdravotnictví až po vzdělávání. A výhody proti stávajícím eDokladům? Tak například to, že pojme více dokumentů, hlavně však fakt, že bude fungovat v celé unii.


Máme konkrétní scénáře a jejich předběžný harmonogram. Teď je důležité, aby se k nám přidaly i ostatní části státní správy. Jen společně můžeme EUDIW naplnit obsahem, který bude pro občany skutečně přínosný,“ uvedl ředitel DIA Martin Mesršmíd.

Jednou ze základních funkcí peněženky pak bude přihlašování k online službám. Uživatelé se díky ní snadno dostanou nejen na Portál občana nebo Portál dopravy, ale i do internetového bankovnictví či k dalším soukromým službám. Do EUDIW si však půjde také uložit digitální řidičský průkaz, technický průkaz vozidla nebo potvrzení o povinném ručení a dokumenty budou platné napříč EU.

Mezi nejambicióznější scénáře pak patří digitalizace zdravotnictví. V peněžence by mohl být eRecept, kartička pojištěnce, seznam užívaných léků i základní zdravotní dokumentace. EUDIW ale míří i do školství. Co to znamená konkrétně? Měla by zastřešit doklady o dosaženém vzdělání, studentský status i mikrocertifikáty. V sociální oblasti zase digitální formulář A1 pro práci v zahraničí nebo Evropský průkaz osoby se zdravotním postižením. Peněženka má navíc umožnit i zastupování jiné osoby – například rodiče za dítě, což může výrazně zjednodušit komunikaci s úřady i zdravotními pojišťovnami.

Start v ČR

Podle DIA má být už při spuštění možné do peněženky nahrát základní dokumenty – občanský průkaz, řidičský průkaz a doklady o vozidle. Další scénáře přibudou postupně, jakmile budou jednotlivé resorty připraveny poskytovat potřebná data.

DIA je připravena poskytovat metodickou i technickou podporu. Věříme, že společným úsilím napříč státní správou dokážeme využít potenciál EUDIW naplno a nabídnout občanům služby, které budou skutečně fungovat napříč Evropou,“ doplňuje Mesršmíd.

Diskuze ke článku
Lukáš QproTest
Lukáš QproTest
Jen se zeptám. Bude to dostatečně chráněné proti odcizení údajů a jejich následné zneužití? Díky
Odpovědět

