Apple se tvrdě ohradil proti regulacím EU

Společnost Apple (apple.com) vyzvala Evropskou unii, aby zrušila zákon o digitálních trzích (DMA), a uvedla, že toto nařízení vede k horším službám pro evropské uživatele a vystavuje je rizikům, před kterými byli dříve chráněni.
Apple uvedl, že zákon brání spotřebitelům v přístupu ke všem funkcím při uvedení nových produktů na trh, protože inženýři musí nejprve zkontrolovat, zda splňují omezení DMA. V důsledku toho se podle společnosti zpozdily funkce, jako je živý překlad se sluchátky AirPods.
Pokud zrušení nebude možné, navrhuje společnost Apple změny rámce, včetně vytvoření nového regulačního orgánu odděleného od Evropské komise, který by dohlížel na jeho dodržování. V opačném případě by to mohlo znamenat, že se do EU přestanou dovážet některé jeho výrobky nebo poskytovat určité služby.
DMA byla zavedena ve snaze omezit moc velkých technologických společností. Cílem nařízení je podpořit hospodářskou soutěž a zlomit moc, kterou tyto technologické společnosti mají v digitální ekonomice. Tyto regulace však vedou k tomu, že zpožďují příchod některých služeb (typicky AI chatbotů) na evropské trhy.