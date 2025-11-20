„Sušenkové peklo“ se drobí. Cookies půjde nastavit hromadně v prohlížeči

Zásady EU týkající se souhlasu s používáním souborů cookie jsou od svého zavedení v roce 2018 nepříjemnou a nevyhnutelnou součástí prohlížení webových stránek v Evropě. Samozřejmě, jako vše na webu můžete obejít patřičnými doplňky, ale pro většinu lidí to znamená miniálně jedno kliknutí navíc. Díky významným změnám, které dnes oznámila Evropská komise, se však tato noční můra brzy stane minulostí.
Místo toho, aby uživatelé museli klikat na tlačítko „přijmout“ nebo „odmítnout“ v okně s informacemi o souborech cookie na každé webové stránce, kterou v Evropě navštíví, připravuje EU (europa.eu) zavedení pravidel, která uživatelům umožní nastavit své preference pro soubory cookie na úrovni prohlížeče. „Lidé si budou moci nastavit své preference v oblasti ochrany soukromí centrálně, například prostřednictvím prohlížeče, a webové stránky je budou muset respektovat,“ píše se v návrhu. „To výrazně zjednoduší uživatelům práci na internetu.“
Tato změna je součástí nového balíčku návrhů na zjednodušení digitálních pravidel EU a v první fázi dojde ke změně výzev k přijetí souborů cookie na zjednodušenou výzvu typu „ano“ nebo „ne“ s jedním kliknutím, než se v prohlížečích nakonec objeví pokročilejší technologická řešení. Webové stránky budou povinny respektovat volbu souborů cookie po dobu nejméně šesti měsíců.
Návrhy nyní poputují do Evropského parlamentu. Budou muset být schváleny 27 členskými státy EU v rámci procesu, který může ještě nějakou dobu trvat, ale zdá se, že „sušenkové šílenství“ by mohlo skončit méně než deset let po svém zavedení, kdy se proti němu ozvaly první kritické hlasy.