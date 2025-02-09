iPhone 12 bude méně radioaktivní i v Česku. Apple sníží výkon jeho vysílačů

Apple vydá v následujících týdnech softwarovou aktualizaci pro všechny iPhony 12 v Evropské unii. Dojde po ní ke snížení výkonu vysílačů telefonu, aby zařízení splňovalo evropské zdravotní normy.
K úpravě přitom dochází poté, co Evropská komise potvrdila výsledky francouzského regulačního úřadu ANFR, jenž v roce 2023 odhalil nadlimitní hodnoty elektromagnetického záření absorbovaného lidským tělem při používání telefonu. Kvůli těmto výsledkům Francie tehdy dokonce pozastavila prodej iPhonu 12 a Apple vydal softwarový patch, avšak pouze pro francouzský trh, jak připomíná bgnes.com. Dodejme, že agentura u iPhonu 12 zjistila, že vyzařuje 5,74 W na kg, když byl umístěn v kapse u kalhot. Norma EU je však v tomto případně výrazně přísnější a limitem jsou 4,0 W na kg (po aktualizaci by mělo jít o 3,94 W na kg). Naopak v obdobném testu, kdy je sledováno záření ve vzdálenosti 5 milimetrů od lidského těla a kde je limit 2,0 W na kg, iPhone 12 už tehdy obstál.
„Nadále nesouhlasíme s metodikou ANFR, ale respektujeme rozhodnutí Evropské komise,“ měl uvést Apple. Evropská komise nyní požaduje, aby byla oprava dostupná ve všech členských státech, což Apple splní plošnou aktualizací. Ta bude postupně zpřístupněna během následujících týdnů.
Apple iPhone 12 – videorecenze
Apple iPhone 12 256 GB
|Rozměry
|146,7 × 71,5 × 7,4 mm, 162 g
|Displej
|OLED, 6,1" (2 532 × 1 170 px)
|Fotoaparát
|12 Mpx, video: 3 840 × 2 160 px, 60 FPS
|Procesor
|Apple A14 Bionic,
|Paměť
|RAM: 4 GB, úložiště: 256 GB, ne
|Akumulátor
|2 815 mAh