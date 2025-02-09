mobilenet.cz na sociálních sítích

iPhone 12 bude méně radioaktivní i v Česku. Apple sníží výkon jeho vysílačů

Marek Vacovský
iPhone 12 bude méně radioaktivní i v Česku. Apple sníží výkon jeho vysílačů
Fotografie: Ioannis Papadopoulos, mobilenet.cz
  • Apple zavádí softwarovou aktualizaci pro iPhone 12, která omezí výkon vysílačů po celé EU
  • Změna navazuje na rozhodnutí Francie z roku 2023, kde byly prokázány nadlimitní emise
  • Evropská komise potvrdila výsledky testů a označila postup za oprávněný

Apple vydá v následujících týdnech softwarovou aktualizaci pro všechny iPhony 12 v Evropské unii. Dojde po ní ke snížení výkonu vysílačů telefonu, aby zařízení splňovalo evropské zdravotní normy.

K úpravě přitom dochází poté, co Evropská komise potvrdila výsledky francouzského regulačního úřadu ANFR, jenž v roce 2023 odhalil nadlimitní hodnoty elektromagnetického záření absorbovaného lidským tělem při používání telefonu. Kvůli těmto výsledkům Francie tehdy dokonce pozastavila prodej iPhonu 12 a Apple vydal softwarový patch, avšak pouze pro francouzský trh, jak připomíná bgnes.com. Dodejme, že agentura u iPhonu 12 zjistila, že vyzařuje 5,74 W na kg, když byl umístěn v kapse u kalhot. Norma EU je však v tomto případně výrazně přísnější a limitem jsou 4,0 W na kg (po aktualizaci by mělo jít o 3,94 W na kg). Naopak v obdobném testu, kdy je sledováno záření ve vzdálenosti 5 milimetrů od lidského těla a kde je limit 2,0 W na kg, iPhone 12 už tehdy obstál.

Apple iPhone 12

Nadále nesouhlasíme s metodikou ANFR, ale respektujeme rozhodnutí Evropské komise,“ měl uvést Apple. Evropská komise nyní požaduje, aby byla oprava dostupná ve všech členských státech, což Apple splní plošnou aktualizací. Ta bude postupně zpřístupněna během následujících týdnů.

Apple iPhone 12 – videorecenze

Apple iPhone 12 256 GBPřejít do kataloguPřečíst recenzi

Apple iPhone 12 256 GB

Rozměry146,7 × 71,5 × 7,4 mm, 162 g
DisplejOLED, 6,1" (2 532 × 1 170 px)
Fotoaparát12 Mpx, video: 3 840 × 2 160 px, 60 FPS
ProcesorApple A14 Bionic,
PaměťRAM: 4 GB, úložiště: 256 GBne
Akumulátor2 815 mAh
, , ,
