Aktuálně OnePlus udržuje dvě řady tabletů lišící se na první pohled velikostí. Nejmladším přírůstkem je dnes testovaný OnePlus Pad Go 2, který láká více než 12" displejem, slušnou výdrží, zcela aktuálním prostředím a především podporou 5G. Mimochodem je to vůbec první tablet výrobce, který si s 5G poradí. Vrcholná verze se na českém trhu nabízí za zhruba 10 tisíc korun. Má šanci uspět?
|Konstrukce
|266 × 192,8 × 6,8 mm, 599 g, konstrukce: klasická, odolnost: ne
|Displej
|TFT IPS, 12,1" (2 800 × 1 980 px)
|Fotoaparát
|8 Mpx
|Chipset
|MediaTek Dimensity 7300, , GPU: ano
|Paměť
|RAM: 8 GB, vnitřní paměť: 256 GB, paměťové karty: microSDHC
|Datové funkce
|5G: ano, LTE: ano, Wi-Fi: Wi-Fi 6, Bluetooth: 5.4, NFC: ne
|Operační systém
|Android 16
|Akumulátor
|10 050 mAh, bezdrátové nabíjení: ne
|Dostupnost
|leden 2026,
Obsah balení: bez adaptéru
V balení najdete kromě samotného tabletu také typicky červený USB-C kabel. OnePlus už také nedodává nabíjecí adaptér, který si případně musíte dokoupit. Totéž platí, pokud plánujete využít stylus Stylo, ten si budete muset dokoupit samostatně, stejně jako magnetickou klávesnici.
- červený datový/nabíjecí kabel
- chybí nabíjecí adaptér
Konstrukční zpracování: větší, ale stále praktický
Na první pohled byste u tohoto tabletu tipovali mnohem vyšší cenu. Celokovové tělo v černé barevné působí v ruce velmi solidně. Povrchová úprava je sice matná, ale ulpívají na ní otisky prstů. Během chvilky jsou tak záda nepříliš vzhledná a je nutné čas od času tuto stranu přeleštit. Tablet je spíše oblý a příjemně se drží v rukách, avšak hmotnost atakující 600 g už tolik nenadchne. Zejména v kontrastu s názvem, kdy by přídomek „Go“ měl indikovat tablet na cesty.
Pokud tablet držíte na výšku, je odemykací klávesa na horní hraně, tedy v nejvyšším možném místě. Pakliže upřednostníte horizontální orientaci, je zcela vlevo. Jakožto ideální umístění se mi to proto nejeví, vždy je nutné tlačítko chvíli hledat. Zapomenout každopádně musíte na čtečku otisků prstů, ta není v žádném tlačítku ani v displeji. Případné zabezpečení obstará jen kód nebo rozeznání vašeho obličeje za pomoci čelní kamerky.
Po tenkých bocích, tloušťka je pod 7 milimetry, se nachází čtveřice reproduktorů a mezi dvojicí na každé straně je buď USB-C, nebo slot pro nanoSIM. Pakliže se těšíte na zvýšenou odolnost, tak bohužel, OnePlus ji nezmiňuje.
K tabletu jsme měli k dispozici také ochranné pouzdro fungující i jako stojánek. To vás může překvapit zadní průhlednou částí, která patrně nesklidí jen kladné dojmy, ale praktický účel plní dostatečně. Stojánek při složení nepůsobí vyloženě stabilně, ale při troše snahy si tablet posadíte, aby například šlo pohodlně sledovat videa.
- kvalitní celokovová konstrukce
- velmi malá tloušťka
- chybí čtečka otisků prstů
- hodila by se zvýšená odolnost
Displej: formát, který dává smysl
Tím hlavním, proč si tento tablet koupíte, je displej. Úhlopříčka povyskočila na 12,1" a rozlišení na jemných 2,8K. Co je však nejdůležitější, je poměr stran 7:5. OnePlus mu říká „ReadFit“ a v praxi je to velmi vhodná volba. Na rozdíl od širokoúhlých tabletů, které jsou dobré jen na filmy, je tento formát skvělý pro čtení webu, psaní textů nebo prohlížení dokumentů. Na výšku se toho vejde jednoduše víc.
Panel typu LCD sice nenabídne nekonečný kontrast jako OLED u dražších modelů, ale podání barev je díky podpoře Dolby Vision věrné a živé. Maximální jas 900 nitů je v této třídě nadstandardní a umožňuje pohodlné používání i venku. Na druhou stranu, kvalita mohla být při ceně kolem 10 tisíc korun o něco větší. Třešničkou na dortu je pak 120Hz frekvence, díky které je veškerý pohyb v systému i scrollování sociálními sítěmi dokonale plynulé.
- velký displej s dobrým poměrem stran
- jemné rozlišení
- OnePlus mohlo nasadit OLED panel
Zvuk: ideální na vše
OnePlus Pad Go 2 má na těle čtveřici reproduktorů, která hraje hlasitě i obstojně kvalitně. Rozhodně stačí na videa, hry či seriály. 3,5mm jack pro sluchátka ale chybí.
- hlasité a kvalitní podání všech reproduktorů
- chybí 3,5mm jack
Výkon hardwaru: solidní pracant pro multitasking
Pod kapotou najdeme procesor MediaTek Dimensity 7300 Ultra, který doplňuje 8 GB RAM. Pokud nejste profesionální střihač 4K videa, nebudete si stěžovat. Prostředí OxygenOS 16 je skvěle optimalizované a animace se nesekají ani při náročnějším multitaskingu se dvěma okny vedle sebe. Velmi dobře pak běží běžné hry, které si lze oficiálně stáhnout. OnePlus Pad Go 2 by tak měl zvládat takřka všechny běžné úkony, pro které je stvořen. Interní paměť poskytuje 256 GB a po prvním zapnutí je pro vás připraveno 217 GB pro vaše data. Pakliže by vám to bylo málo, zvládá tablet i paměťové karty.
- výkonný procesor
- podporuje paměťové karty
Výdrž baterie: solidní průměr
Baterie o kapacitě 10 050 mAh je jedním z hlavních trumfů. Při běžném používání, kdy sledujete videa, prohlížíte internet a hrajete občas hry, se bez problémů dostanete na 15 hodin aktivního času obrazovky. V praxi to znamená, že při středně náročném nasazení budete nabíječku hledat jednou za čtyři dny.
Opětovné dočerpání energie je umožněno maximálním výkonem 33 W, což už s ohledem na kapacitu nevěští závratnou rychlost. Z nuly na sto se dostanete za necelé 2,5 hodiny. Samozřejmě za předpokladu, že budete mít adekvátně výkonnou nabíječku. Jak jsme už uvedli, adaptér výrobce v balení nedodává.
- dobrá výdrž
Prostředí: naprosto nové
Tablet běží na nadstavbě OxygenOS 16 postavené na Androidu 16. Prostředí je čisté, bez zbytečného balastu a s mnoha praktickými vylepšeními pro velkou plochu. Novinkou jsou funkce AI, které vám pomohou shrnout dlouhý článek na webu nebo inteligentně vymazat objekty z fotek.
Dobře je zpracován i multitasking, kdy lze rychle a snadno rozdělit displej na dvě až tři části a pracovat současně ve dvou aplikacích. V tomto ohledu si OnePlus vede dobře. Slova chvály zaslouží také softwarová podpora. OnePlus přislíbilo 5 velkých aktualizací a celkově 6 let bezpečnostních záplat. Aktuálně se v tabletu nachází zcela nejnovější záplaty platné k únoru 2026.
- svižné prostředí
- práce ve třech aplikacích současně
- příkladná podpora
Konektivita: 5G jako výhoda
Wi-Fi 7 a Bluetooth 5.4 jsou samozřejmostí. Někoho by ještě potěšil infraport nebo NFC, ale obojí bohužel chybí. Mnohem zásadnější však je, že OnePlus Pad Go 2 podporuje mobilní datové přenosy, a to klidně i přes 5G. Stačí vložit nanoSIM a připojíte se pohodlně i na cestách.
- podporuje mobilní data (5G)
- Wi-Fi 7 a Bluetooth 5.4
Fotoaparát: klasické nouzovky
Tablet je málokdy zařízení, které bude primárně využíváno pro fotografování. Hlavní snímač má 8 megapixelů a automatické ostření. Kvalitní fotografie však spíše nečekejte, hodí se spíše na nouzové focení.
Čelní kamerka má také 8 Mpx a využijete ji primárně pro videohovory. Kvalita videa při hovoru je pak dostatečná.
Záznam videa je umožněn ve Full HD rozlišení s 30 snímky za vteřinu. Výsledek je spíše podprůměrný, ale opět to není něco, co by nás v případě tabletu nějak výrazněji trápilo.
- fotoaparát má automatické ostření
Zhodnocení
OnePlus Pad Go 2 se nesnaží být revolucí, ale velmi rozumnou evolucí. Nabízí jeden z nejlepších displejů ve střední třídě, špičkovou výdrž a systém, který vás nebude otravovat nedokonalostmi. Za vyzdvihnutí pak stojí opravdu příkladná podpora ze strany výrobce. OnePlus Pad Go 2 se navíc hodí i na cesty, neboť podporuje mobilní sítě, a to včetně 5G. 256GB úložiště pak působí dostatečně. Výtky mohou mířit snad jen k průměrnému výkonu. Pakliže hledáte schopný tablet ve střední třídě a je pro vás podpora 5G stěžejní, dává novinka od OnePlus smysl.
Konkurence
Mezi konkurenty lze zařadit iPad, který má sice nepatrně menší displej, ale seženete jej už za 12 tisíc korun ve variantě s podporou mobilních datových přenosů, dokonce podporuje eSIM. Systém iPadOS je pak výrazně vyspělejší pro práci.
Apple iPad (2025) 512 GB Cellular
|Rozměry
|248,6 × 179,5 × 7 mm, 481 g
|Displej
|TFT IPS, 11" (2 360 × 1 640 px)
|Fotoaparát
|12 Mpx, video: 3 840 × 2 160 px, 30 FPS
|Procesor
|Apple A16 Bionic,
|Paměť
|úložiště: 512 GB, ne
|Akumulátor
|? mAh
Konkurencí je rovněž Samsung Galaxy Tab S10 Lite, který se prodává rovněž za 10 tisíc korun, ale běžně už k němu máte praktické pero S Pen. Samsung dokáže nalákat i zvýšenou odolností. Na druhou stranu má menší operační i interní paměť.
Samsung Galaxy Tab S10 Lite 256 GB 5G
|Rozměry
|254,3 × 165,8 × 6,6 mm, 524 g
|Displej
|TFT IPS, 10,9" (2 112 × 1 320 px)
|Fotoaparát
|8 Mpx, video: 1 920 × 1 080 px
|Procesor
|Samsung Exynos 1380,
|Paměť
|RAM: 8 GB, úložiště: 256 GB, microSD
|Akumulátor
|8 000 mAh
Foto: Michal Pavlíček, mobilenet.cz
Jinak průměrný tablet. Lepší volba pro recenzi je 4G verze za 7500. I tam se mohlo ušetřit a nechat bez konektivity třeba za 6.5k. Pak by to bylo o dost lepší...
