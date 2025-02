Šifrovaná data v nebezpečí? Velká Británie k nim chce od Applu přístup

Fotografie: Martin Fajmon, mobilenet.cz

Britská vláda nařídila společnosti Apple vytvořit zadní vrátka do šifrovaných záloh iCloud, aby bezpečnostní složky měly přístup k uživatelským datům. Tento požadavek vychází z britského zákona o vyšetřovacích pravomocích z roku 2016. Pokud by Apple vyhověl, britské bezpečnostní služby by mohly získat přístup k zálohám uživatelů po celém světě bez jejich vědomí. Očekává se, že Apple přestane nabízet funkci Advanced Data Protection ve Spojeném království, ale může se proti tomuto nařízení odvolat, i když to neodkládá jeho účinnost.

Splnění tohoto požadavku by ale mohlo vést k tomu, že i další státy budou požadovat podobný přístup, což vyvolává obavy o globální bezpečnost dat. Apple a další technologické společnosti, jako například Google a Meta, veřejně odmítají vytváření zadních vrátek do šifrovaných dat s odkazem na ochranu soukromí a bezpečnosti uživatelů. Tento krok je součástí pokračujících snah britských bezpečnostních služeb získat přístup k šifrované komunikaci, kterou považují za překážku při vyšetřování závažných trestných činů.

Podle zprávy deníku The Washington Post britští bezpečnostní představitelé požádali Apple o vytvoření zadních vrátek do šifrovaného cloudového úložiště, aby měli přístup k informacím uživatelů. Některé zdroje naznačují, že Apple by mohl raději přestat nabízet šifrované úložiště ve Spojeném království, než aby porušil své globální bezpečnostní závazky. Apple se k situaci zatím nevyjádřil, zatímco britské ministerstvo vnitra vydalo technické oznámení, v němž požaduje přístup. Ministerstvo odmítlo potvrdit či popřít existenci takových oznámení.

V prosinci 2022 Apple oznámil zavedení end-to-end šifrování pro iCloud zálohy v rámci funkce Advanced Data Protection. Tato funkce rozšiřuje šifrování na téměř všechna data v iCloudu, včetně záloh, poznámek a fotografií, s výjimkou e-mailů, kontaktů a kalendářů, aby byla zachována kompatibilita se službami třetích stran.

Tento vývoj vyvolává debatu o rovnováze mezi národní bezpečností a ochranou soukromí uživatelů. Zatímco vlády argumentují potřebou přístupu k šifrovaným datům pro účely boje proti kriminalitě, technologické společnosti a obhájci soukromí varují před riziky spojenými s oslabením šifrování a možným zneužitím takového přístupu.