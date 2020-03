Šéf britské tajné služby MI5 žádá o přístup k end-to-end šifrovaným zprávám

Šéf britské tajné služby MI5, Andrew Parker, se vyjádřil proti end-to-end šifrování u chatovacích aplikací, které podle jeho slov znemožňuje bezpečnostním úřadům získat přístup k datům potenciálně nebezpečných subjektů.

Deník The Guardian dále informuje o tom, že se podle Parkera stal kyberprostor „divokým západem“, který je nepřístupný autoritám. Podle šéfa MI5 by měly technologické společnosti změnit svůj přístup a umožnit vládním orgánům přístup k end-to-end zašifrovaným komunikacím. Nejvíc mu údajně dělá vrásky na čele sociální síť Facebook, která hodlá implementovat tento způsob šifrování v březnu letošního roku.

Podle anglické vlády se staly end-to-end zašifrované komunikace, které jsou součástí chatovacích aplikací, jako je například Telegram nebo WhatsApp, útočištěm pro teroristy a kriminálníky, neboť vědí, že se k nim vláda s největší pravděpodobností nikdy nedostane. Podle bezpečnostních agentur z celého světa by měly být technologické společnosti v určitých případech ochotny poskytnout přístup ke komunikaci svých klientů. Britská vládní zpravodajská a špionážní organizace Government Communications Headquarters by byla ráda, kdyby technologické společnosti vytvořily technologii, která by umožnila policii bez vědomí účastníků chatu kontrolovat veškerý obsah.

Proti kontroverznímu požadavku na vytvoření přístupu skrze takzvaný „ghost protocol“ se razantně ohradily společnosti, občanské organizace, ale i mnozí odborníci na bezpečnost. Zpravodajské a vyšetřovací služby za něj však i nadále lobují.

Mluvčí organizace Privacy International se pro deník The Guardian, rovněž vyjádřil: „Technologické chatovací platformy jsou zpravidla velké nadnárodní společnosti. Pokud by poskytly přístup bezpečnostním úřadům Velké Británie, vytvořilo by to nebezpečný precedens, kterého by se mohly chytit policejní orgány po celém světě. Ty pak mohou argumentovat tím, že je v pořádku monitorovat aktivisty nebo politickou opozici, od Hongkongu až po Honduras.“