Zavaří nové bezpečnostní funkce Telegramu aplikaci WhatsApp?

V lítém souboji mezi chatovacími platformami přichází Telegram s náloží bezpečnostních funkcí, které by mu mohly pomoci přetáhnout další uživatele z konkurenčního WhatsApp. Nejnovější aktualizace přináší například funkci automatického smazání zpráv s možností načasování na 24 hodin nebo 7. Všechny nové zprávy, které budou odeslány v chatu s daným kontaktem, tak budou na přání uživatele automaticky smazány ve zmíněném časovém úseku, a to buď jen na straně odesílatele, nebo jak odesílatele, tak příjemce. Časovač automatického smazání zprávy se aktivuje ihned po odeslání, nečeká se tedy na moment, kdy si protistrana zprávu přečte.

