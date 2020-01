Agenti FBI prolomili zabezpečení iPhonu 11 Pro pomocí zařízení GrayKey

Jak známo, Apple se od počátku své existence chlubí vysokou úrovní zabezpečení a neochotou vytvořit jakýkoliv druh „zadních vrátek“, a to ani pro vládní autority. Ostatně jsme vás nedávno informovali o aktuálním případu, v němž zástupci FBI a dokonce i samotný prezident USA, Donald Trump, apelují na Apple, aby odemkl dvojici iPhonů, které patřily zesnulému útočníkovi Mohammedu Alshamranimu.

New - The FBI used a GrayKey to get into a locked iPhone 11 Pro Max. That's the latest model.



So why is the FBI demanding Apple help unlock much older versions of the device?



I've published court docs within from a case in Ohio...https://t.co/jNO2Cd8x15