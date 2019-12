Messenger nově bez Facebook účtu nepoužijete. Stihne stejný osud i WhatsApp?

Možná vám tato informace unikla, ale až donedávna bylo možné používat chatovací platformu Messenger (spadající pod Facebook), aniž by bylo nutné disponovat účtem na „modré sociální síti“. Spousta uživatelů tak komunikovala pouze přes Messenger účet vytvořený na základě telefonního čísla. Tato možnost však již nově není dostupná a Facebook uživatele nutí k založení klasického profilu.

😆 #Facebook has quietly removed the ability to sign up for #Messenger without a Facebook account, the company confirmed to VentureBeat this afternoon. Previously, new users using the Messenger or Messenger Lite app could opt to use their phone number

