Satya Nadella: Microsoft to vzdal s telefony příliš brzo

Fotografie: mobilenet.cz

CEO Microsoftu Satya Nadella poskytl obsáhlý rozhovor businessinsider.com. Většina se točila kolem převzetí herní společnosti Activision Blizzard, umělé inteligence a dalších aktuálních problémů, ale v jedné otázce se okrajově mluvilo i o mobilních telefonech.

Na otázku, jestli Nadella při pohledu zpět na svou kariéru vnímá, že se v nějakém případě rozhodl špatně, respektive toho rozhodnutí lituje, zmínil pouze jednu věc týkající se mobilních telefonů pod taktovkou Microsoftu. „Rozhodnutí, o kterém myslím hodně lidí mluví a které bylo jedním z nejtěžších, jež jsem učinil, když jsem se stal generálním ředitelem, bylo naše opuštění toho, co budu nazývat mobilním telefonem, jak byl tehdy definován. Když se na to dívám zpětně, myslím si, že existovaly způsoby, jak jsme to mohli udělat tak, že bychom možná znovu objevili kategorii počítačů mezi osobními počítači, tablety a telefony.“

Pro doplnění kontextu dodejme, že se mluví o šest let starém kroku, kdy se firma rozhodla nadále nepodporovat Windows 10 Mobile. Počet aktivních uživatelů setrvale klesal na úkor Androidu a iOS, následkem toho nevznikaly pro mobilní Windows potřebné aplikace, což ještě urychlilo odliv uživatelů. Microsoft pak ale na mobilní telefony nezanevřel. Připravoval pro ně aplikace a dokonce se pustil do hardwaru v podobě modelů Surface Duo a Surface Duo 2. Ty však běží na Androidu a dokázaly zaujmout pouze omezený okruh uživatelů. Není tak pravděpodobné, že by se Microsoft plánoval někdy v blízké budoucnosti vracet k telefonům s vlastním operačním systémem.

Zajímavostí je, že stejně zklamaně se o neúspěchu v oblasti mobilních telefonů vyjadřoval i Nadellův známější předchůdce Bill Gates. Ten zase litoval, že kvůli dlouhému monopolnímu řízení nevěnoval dostatek pozornosti systému Windows Mobile, který se snažil prosadit počátkem století a jeho největším konkurentem byl Symbian. Podle Gatese však systém nedostal tolik pozornosti, kolik by si zasloužil, a také se nepodařilo dotáhnout do konce dohody s významnými výrobci hardwaru, například tehdejší Motorolou. I přes několikerý restart a obří akvizice, například v podobě finské Nokie, se však nikdy nepodařilo dosáhnout kýženého efektu.