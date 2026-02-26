Oblíbené Mapy.com pro hodinky Garmin? Známe odpověď

Navigace a chytré hodinky dnes jdou ruku v ruce, ale ne všechny platformy mají stejnou podporu aplikací. V Česku velmi oblíbené Mapy.com lze používat na chytrých hodinkách watchOS a Wear OS, nicméně mnoho uživatelů hodinek Garmin se nechalo slyšet, že by aplikaci také rádo využívalo, nicméně aktuálně pro tuto platformu aplikace není dostupná.
A jak se lze dočíst v novém příspěvku vývojářů na sociálních sítích, důvodem jsou technické specifika ekosystému Garmin, které výrazně komplikují přímou integraci aplikací třetích stran. Vývojáři Mapy.com se proto nechali slyšet, že se nyní soustředí především na watchOS a Wear OS.