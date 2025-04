Samsung si je s řadou Galaxy A ve střední třídě velmi jistý, a tak se poslední roky nedočkáváme výraznějších inovací. Galaxy A36 sází na osvědčený displej, procesor i sestavu fotoaparátů. Samozřejmostí je zvýšená odolnost a tahákem povedené prostředí s dlouhou podporou.

Ve střední třídě se Samsung spoléhá výhradně na řadu Galaxy A a řekněme, že v pomyslném středu se nachází Galaxy A36. Za bezmála 10 tisíc korun se však letošní novinka bude muset skutečně snažit nabídnout něco, čím zastíní své soupeře. Spolehnout se můžeme na kvalitní displej či propracované prostředí. Je však otázkou, zda to bude stačit i v roce 2025.

Technické parametry Samsung Galaxy A36 256 + 8 GB Kompletní specifikace Konstrukce 162,2 × 77,5 × 7,4 mm , 198 g , konstrukce: klasická, odolnost: IP67 Displej Super AMOLED, 6,7" (2 340 × 1 080 px) Fotoaparát 50 Mpx , LED dioda, autofocus, video: 3 840 × 2 160 px, 30 FPS Chipset Snapdragon 6 Gen 3 , , GPU: ano Paměť RAM: 8 GB , vnitřní paměť: 256 GB , paměťové karty: ne Datové funkce 5G: ano , LTE: ano , Wi-Fi: Wi-Fi 6E, Bluetooth: 5.3, NFC: ano Operační systém Android 15 Akumulátor 5 000 mAh , bezdrátové nabíjení: ne , doba nabíjení: 1:08 hodin Dostupnost březen 2025, 10 999 Kč

Samsung Galaxy A36 je sázka na opakování a jistotu (RECENZE)

Obsah balení: už klasicky ekologické

Jak je u Samsungu v posledních letech zvykem, prodejní balení je maximálně skromné a ekologicky šetrné. Kromě samotného telefonu se v malé krabičce nachází už pouze manuály, klíček na otevření slotu pro SIM kartu a nakonec datový/nabíjecí kabel zakončený na obou stranách USB-C. Nic navíc Samsung k telefonu nedává.

Líbilo se nám ekologicky šetrné balení

Nelíbilo se nám chybí adaptér nabíječky

Konstrukční zpracování: chtělo by to zlepšit

Designově se jedná o vcelku běžný Samsung s několika drobnými změnami. Podstatné je, že rámeček je stále plastový, což z dálky vypadá v pořádku, při bližším zkoumání ale mobil působí přeci jen až příliš levným dojmem, což s ohledem na cenu nepotěší. I v ruce je jednoduše cítit, že jde o obyčejný plast. Zpestřením je jen vyvýšená část na pravém boku s tlačítky. Designovou změnou pak prošel modul s fotoaparáty, který je nově spojený do jednoho oválu, nikoliv v podobě separátních kruhových tvarů.

Zatímco boky jsou z plastu, čelní i zadní strana je skleněná, což je rozhodně fajn. V námi testované bílé verzi jsou na světle patrné duhové odlesky, čímž je telefon přeci jen alespoň lehce originální. Do ruky padne mobil pohodlně, ačkoliv již jde spíše o větší zařízení a boky nejsou nijak výrazně zakulacené.

Tradičně se můžete spolehnout na zvýšenou odolnost se stupněm krytí IP67, mobilu tak nevadí prašné prostředí či voda. Celkově je pak zpracování konstrukce dobré a rozhodně se nebojte, že by smartphone vrzal.

Líbilo se nám skleněná záda a přední strana

zvýšená odolnost IP67

líbivý vzhled

dobře padne do ruky

Nelíbilo se nám plastové boky

Displej: můžete se spolehnout

Telefon se mezigeneračně takřka nezvětšil, avšak jeho displej mírně ano. To znamená, že Samsung mírně zmenšil rámečky AMOLED panelu, které jsou však i nadále spíše větší. Na 6,7" operuje Full HD+ rozlišení a 120Hz obnovovací frekvence, kterou si však mobil řídí sám. Jinak lze pevně nastavit standardních 60 Hz. Podání barev je příkladné a čitelnost displeje na venkovním slunci velice dobrá. Ideálně funguje i automatická regulace jasu.

Počítat můžete i s funkcí Always-On, kdy na displeji neustále svítí hodiny, datum a notifikace, což se může hodit. Vše si lze samozřejmě uživatelsky nastavit. Do displeje je integrována též optická čtečka otisků prstů, která funguje dobře, ale mohla by být občas i rychlejší v rozpoznání. O ochrana se pak stará sklíčko Gorilla Glass Victus+.

Líbilo se nám 120Hz Super AMOLED

dobrá čitelnost

Always-On

Nelíbilo se nám čtečka otisků prstů by mohla být svižnější

Zvuk: tradiční stereo

Zvukově nečekejte nic převratného, mobil má dva reproduktory, hlavní na spodní hraně, sekundární těsně nad displejem. Hrají hlasitě a poměrně slušně. Pokud řešíte sluchátka, rozhodně je na místě jít bezdrátovou cestou. V opačném případě musíte využít redukce.

Líbilo se nám stereo reproduktory

Výkon hardwaru: tentokrát Snapdragon

Pod kapotu Samsung nastěhoval Snapdragon 6 Gen 3, avšak mezigeneračně se výkon takřka neliší a majitelé Galaxy A35 nemají takřka co závidět. Na českém trhu se procesor pojí výhradně s 8GB operační pamětí a v našem případě s větší 256GB interní pamětí, ze které zbývá 231 GB pro vaše data. Sáhnout lze i po menší 128GB paměti, ale volte pečlivě, Galaxy A36 už nepodporuje paměťové karty. Na každý pád se musíte smířit se starším typem úložiště UFS 2.2.

Benchmark testy

Líbilo se nám obstojný výkon

Nelíbilo se nám už nepodporuje paměťové karty

starší typ úložiště

Výdrž baterie: trable s nabíjením

Baterie má nepřekvapivě běžnou kapacitu 5 000 mAh, takže mobil bez větších obtíží při středně náročném používání zvládá celý den na nabití. V tomto ohledu budete spokojeni, ale nějaké velké zázraky se nedostaví. Pakliže vám nevyhovuje každodenní nabíjení, Galaxy A36 vás nepotěší.

Změnou prošla rychlost nabíjení, ta nově činí 45 W, avšak jen tak se na ni nedostanete. Nabíječka v balení chybí a dodávaný USB-C kabel také nepodporuje 45 W. Musíte si tak dokoupit kabel i adekvátní nabíječku, následně se mobil zvládá nabít za zhruba 75 minut. Pakliže použijete jiné nabíječky, nemusí být výhra ani popisek „Super rychlé nabíjení“, který na displeji uvidíte. I tak se mobil nabíjí třeba dvě hodiny.

Líbilo se nám solidní výdrž

nově 45W nabíjení

Nelíbilo se nám nepodporuje bezdrátové nabíjení

chybí nabíječka v balení

Konektivita: na vše připraven

Konektivita nepředstavuje žádný problém, telefon je totiž vybaven NFC pro bezkontaktní platby, Bluetooth 5.3 i navigačními systémy GPS, GLONASS, BDS či Galileo. K dispozici je také Wi-Fi 6 s podporou pásem 2,4 i 5 GHz. Samozřejmostí je i 5G u všech českých operátorů. Telefon podporuje také práci se dvěma nanoSIM. Vyzdvihněme i to, že můžete používat také eSIM, což stále není pravidlem ve střední třídě.

Líbilo se nám nic důležitého neschází

Fotoaparát: trojice známých

Mezigeneračně je sestava tří zadních fotoaparátů prakticky nezměněná. Počítat tak můžete s hlavním 50megapixelovým fotoaparátem, kterému nechybí optická stabilizace obrazu. Připraven je i 8megapixelový ultraširokoúhlý snímač a 5megapixelový makro objektiv. Teleobjektiv se nekoná, avšak to je vcelku běžný jev a v této cenové kategorii bývá spíše výjimkou.

Kvalita hlavního fotoaparátu je slušná, ale nijak se poslední roky nemění a v některých situacích, zejména v interiérech či v noci, by Samsung přeci jen mohl trošku vylepšovat. Ultraširokoúhlý objektiv pak trpí nižším rozlišením a je škoda, že nedošlo na snímač z modelu A56.

Záznam videa je umožněn maximálně ve 4K rozlišení s 30 snímky za vteřinu. Vyšší kvalita se do střední třídy prozatím příliš neprokousala. Nutno podotknout, že této kvality dosáhnete pouze u hlavního objektivu. Pakliže chcete mít možnost přepínat mezi hlavním a ultraširokoúhlým objektivem, je nutné rozlišení snížit na Full HD s 30 snímky za vteřinu. Pomyslně mezi je ještě Full HD s 60 FPS, avšak i to je vyhrazeno pouze hlavnímu snímači.

Samsung Galaxy A36 (testovací video) – 4K, 30 FPS

V průstřelu displeje je pak poslední fotoaparát. Jde o 12megapixelovou selfie kamerku. Ta kromě fotografií zvládá i záznam videa ve 4K rozlišení s 30 snímky za vteřinu. Spokojeni budete nejen s videem, ale i se snímky.

Ukázková fotografie z čelního fotoaparátu

Líbilo se nám kvalitní selfie kamerka

dobré video

hlavní snímač s OIS

Nelíbilo se nám zadní fotoaparáty by zasloužily upgrade

Software: není co vytknout

Prostředí zajišťuje nejnovější Android 15 a nadstavba One UI 7.0. Nové jsou ikonky, design naposledy spuštěných aplikací či lišta vyhledávání v aplikacích, která se přesunula do spodní části displeje, což je výrazně vhodnější místo. Vhod přijde i možnost zvětšit složku s aplikacemi, které se následně stanou rovnou spustitelnými. Nechybí také pár funkcí AI, jako je třeba mazání objektů, avšak neočekávejte tak špičkovou kvalitu jako u řady Galaxy S. Optimalizace se však povedla na jedničku a aktualizace bude mobil dostávat celých 6 let, což je nadprůměr. Aktuálně se spoléhá na únorové bezpečnostní záplaty.

Líbilo se nám perfektní optimalizace

příslib dlouhé podpory

Zhodnocení

Samsung Galaxy A36 je povedeným kouskem, jako už je tradiční u této řady. Můžete se spolehnout na kvalitní displej, obstojné fotoaparáty a povedené prostředí s příslibem dlouhé softwarové podpory. Radost udělá i zvýšená odolnost. Samsung nicméně nijak výrazně nevylepšuje výbavu, výkon zůstává stejný, fotoaparáty také, což při ceně kolem 10 tisíc korun není příliš vhodná taktika. Konkurence totiž nespí a Galaxy A36 to bude mít těžší než jakýkoliv jeho předchůdce.

Foto: Petr Vojtěch, mobilenet.cz