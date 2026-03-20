Samsung zrychluje. Změřili jsme, za jak dlouho se nabije Galaxy S26 Ultra

Samsung letos na akci Galaxy Unpacked v San Franciscu představil novou vlajkovou loď Galaxy S26 Ultra, která se nyní dostává i na český trh. Jde o nejvybavenější model řady Galaxy S26, který láká nejen na špičkový displej, fotoaparáty a vysoký výkon, ale také na vylepšené nabíjení. Výrobce sice zůstává ve srovnání s částí konkurence spíše konzervativní, přesto je posun oproti předchozí generaci patrný.
Samsung Galaxy S26 Ultra má unikátní displej
Galaxy S26 Ultra nabízí baterii s kapacitou přibližně 5 500 mAh, přičemž jde o akumulátor typu Li-Ion. Telefon podporuje drátové nabíjení výkonem až 65 W, bezdrátově pak zvládá přibližně 25 W. Samozřejmostí je také reverzní bezdrátové nabíjení pro doplnění energie dalším zařízením, například sluchátkům či chytrým hodinkám.
Samsung Galaxy S26 Ultra
|Rozměry
|163,6 × 78,1 × 7,9 mm, 214 g
|Displej
|AMOLED, 6,9" (3 120 × 1 440 px)
|Fotoaparát
|200 Mpx, video: 7 680 × 4 320 px, 30 FPS
|Procesor
|Snapdragon 8 Gen 5 Elite for Galaxy,
|Paměť
|RAM: 12 GB, úložiště: 1 024 GB / 512 GB / 256 GB, ne
|Akumulátor
|5 000 mAh
Samsung je rychlejší, ale stále opatrnější
Ve srovnání s čínskými značkami je Samsung s výkonem stále opatrnější, má to ale svůj důvod. Místo honby za maximálními watty sází spíše na stabilitu, nižší tepelné namáhání a pravděpodobně i delší životnost baterie. Na papíře tak Galaxy S26 Ultra nevypadá tak působivě jako část konkurence, v praxi ale může jít o rozumný kompromis mezi rychlostí a šetrností.
Jak probíhal náš test nabíjení
Samotný test jsme provedli s 120W nabíječkou, abychom zjistili reálné limity telefonu. Nabíjecí výkon si samozřejmě řídí samotný smartphone, takže použití výkonnějšího adaptéru neznamená, že by S26 Ultra čerpal plných 120 W. Výsledkem je ale přehledná křivka, ze které je dobře vidět, že nabíjení probíhá plynule a bez výrazných výkyvů.
Podle naměřených hodnot se telefon dostal na 30 % za zhruba 8 minut. Hranici 50 % zvládl přibližně za 15 minut, na 80 % se dostal za asi 34 minut a kompletní nabití na 100 % trvalo zhruba 50 minut. Právě čas do 80 % je přitom klíčový, protože ve většině situací uživatelé telefon na plných 100 % stejně nenabíjejí a odpojují jej dříve.
Oproti předchůdci došlo ke zlepšení
Ve srovnání s Galaxy S25 Ultra je nový model do 80 % zhruba o tři minuty rychlejší. To naznačuje, že Samsung upravil nabíjecí křivku hlavně v první a střední části nabíjení, kde je zrychlení pro uživatele nejvíce znatelné. Právě zde totiž dává rychlejší doplnění energie největší smysl v každodenním provozu.
Stejně jako u většiny moderních smartphonů ale i zde platí, že posledních 20 % se dobíjejí pomaleji. Důvodem je ochrana akumulátoru, omezení zahřívání a snaha o delší životnost baterie. Samsung tak i u nové generace potvrzuje, že nechce jít cestou extrémně agresivního nabíjení za každou cenu.
Verdikt
Galaxy S26 Ultra sice nepatří mezi nejrychleji se nabíjející telefony na trhu, ale posun oproti minulé generaci tu bez debat je. Nabít telefon na polovinu za čtvrt hodiny a na 80 % přibližně za 34 minut je v praxi velmi použitelné a pro většinu uživatelů dostatečně rychlé. Zároveň jde o výsledek, který už působí konkurenceschopněji než u předchůdce. Samsung naopak pokračuje v cestě vyváženosti, kde kombinuje solidní rychlost s důrazem na stabilitu a dlouhodobou spolehlivost. A právě to může být pro část zákazníků nakonec důležitější než co nejvyšší číslo na papíře.