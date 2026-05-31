Chraňte svá data (nejen) v tramvaji: Vyzkoušeli jsme Privacy Display u Galaxy S26 Ultra

Soukromí si mnozí z nás cení nadevše. Zatímco v digitálním světě ostražitě sledujeme, jak s našimi daty nakládají sociální sítě, na fyzickou bezpečnost informací často zapomínáme. Přitom stačí obyčejná cesta v přeplněné MHD nebo účast na veřejné akci, kde stačí jediný zvědavý pohled kolemjdoucího na displej našeho telefonu, aby byly citlivé osobní údaje v ohrožení.
Ne nadarmo tuto oblast řeší především zaměstnanci firem pracující s citlivými daty, kdy může odkoukávání z obrazovky vyjít poměrně draho. Na notebooky, tablety, ale i displeje telefonů se tak instalují speciální fólie, které zamezí nechtěnému zírání. Starou, ale osvědčenou metodou bývá rovněž výrazné snížení jasu, avšak existuje také jedno mnohem elegantnější řešení, které si mohou dopřát uživatelé nejnovějšího vlajkového modelu Galaxy S26 Ultra.
Podobně jako Samsung u vlajkové řady Galaxy Ultra v minulosti přišel se stále unikátním sklem od společnosti Corning schopným eliminovat až 75 % odlesků, které se osvědčilo jako nebývale praktické, u tohoto modelu uvedl novinku v podobě funkce Privacy Display. Jedná se o hardwarovou vychytávku fungující na úrovni samotných pixelů, při jejíž aktivaci dojde k částečnému snížení jasu a efektivního rozlišení výměnou za skrytí citlivého obsahu při pohledu z boku, zezdola či shora.
Privacy Display jsme chválili již v naší podrobné recenzi a i dlouhodobá praxe ukazuje, že se jedná o velmi praktickou vychytávku. Nechcete, aby někdo, kdo sedí vedle vás v tramvaji, uviděl číslo vašeho bankovního účtu, osobní údaje, jako je rodné číslo a jiné při pořizování letenek apod., nebo viděl obsah komunikace v chatu? Funkce Privacy Display všechny tyto situace efektivně (a dá se říct, že i efektně) eliminuje, neboť při jiném než přímém pohledu na displej není možné nic vidět.
(Ne)viditelnost obsahu jsme se pokusili zachytit na fotoaparát, kde můžete posoudit rozdíly mezi zapnutým a vypnutým Privacy Displayem. V rámci běžného používání je přitom drobný ústupek v obrazové kvalitě takřka nepostřehnutelný a funkce Privacy Display se může vztahovat třeba jen na konkrétní aplikace. Pokud jste tak doposud měli vypnuté notifikace o příchozích platbách na bankovní účet jen proto, aby se nestalo, že někdo ve vašem okolí zrovna tuto informaci odkouká, můžete Privacy Display aplikovat právě jen na bankovní notifikace či cokoliv jiného.
Pokud chcete být extra opatrní, můžete si aktivovat i silnější úroveň vychytávky Privacy Display, kdy jsou pozorovací úhly ještě „přísnější“ a „čumilové“ z okolí skutečně nemají takřka žádnou šanci, ač by se snažili sebevíc. Tento režim může dávat smysl především při používání Galaxy S26 Ultra jakožto firemního telefonu při práci s vyšším stupněm utajení dat, kde musíte mít 100% jistotu. A právě v tomto ohledu dává speciální displej Galaxy S26 Ultra nový rozměr bezpečnosti v souvislosti s komfortem používání, neboť lepší telefon (či displej telefonu) v této oblasti na trhu aktuálně nenajdete.
Samsung Galaxy S26 Ultra
|Rozměry
|163,6 × 78,1 × 7,9 mm, 214 g
|Displej
|AMOLED, 6,9" (3 120 × 1 440 px)
|Fotoaparát
|200 Mpx, video: 7 680 × 4 320 px, 30 FPS
|Procesor
|Snapdragon 8 Gen 5 Elite for Galaxy,
|Paměť
|RAM: 12 GB, úložiště: 1 024 GB / 512 GB / 256 GB, ne
|Akumulátor
|5 000 mAh