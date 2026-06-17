Samsung spojuje síly se Spider-Manem pro kampaň na skládací telefony

Samsung oznámil rozsáhlé partnerství se studiem Sony Pictures Entertainment u příležitosti nadcházející premiéry nového filmu Spider-Man: Zbrusu nový den. V rámci placeného propagace se ve filmu objeví nejnovější ohebné telefony a doplňky z řady Galaxy.
Samotný hlavní hrdina Peter Parker, alias Spider-Man, bude ve snímku používat véčko Galaxy Z Flip. Jeho nejlepší kamarád Ned Leeds pak dostane za úkol pavoučího muže lokalizovat a pomáhat mu ze zázemí, k čemuž využije plnohodnotný ohebný Galaxy Z Fold a chytré hodinky Galaxy Watch. Ptáte se, jaké konkrétní generace budou hlavní hrdinové používat? To je aktuálně terčem velkých spekulací.
Premiéra filmu je naplánována na 31. červenec, což by mohlo být až po premiéře nové generace ohebných modelů Samsungu. Ta sice ještě nemá oficiálně potvrzené datum, avšak delší dobu se spekuluje o 22. červenci. Ned Leeds by tak ve filmu mohl, alespoň dle propagační fotografie, používat model Galaxy Z Fold8 Ultra, což by ve finále měl být nástupce současného Galaxy Z Fold7. Naopak Spider-Man by měl vlastnit Galaxy Z Flip8. Jde o poměrně pravděpodobný scénář, protože Samsung nebude chtít v novém a celsovětově jistě sledovaném filmu prezentovat loňské generace svých telefonů.
Spolupráce nezůstane pouze na stříbrném plátně. Samsung spouští pro fanoušky interaktivní kampaň s názvem Spidey Tracker, která bude dostupná v 35 zemích světa. „Teaming up s Samsungem nám pomohl přenést komunitního ducha Spider-Mana přímo na obrazovky i mimo ně. Integrujeme technologie, které lidé denně používají, do hrdinova světa a zároveň přinášíme fanouškům inovativní a zábavné způsoby, jak s příběhem interagovat,“ uvedl Jeffrey Godsick, výkonný viceprezident pro globální partnerství v Sony Pictures Entertainment.
Aplikace, respektive upravená webová stránka, v podstatě oživí systém, který používá Ned Leeds ve filmu. Fanoušci tak budou moci v reálném čase sledovat hlášená „spatření“ Spider-Mana a aktivně se zapojit do doprovodného příběhu.