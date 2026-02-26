Ochrana ohebných mobilů? Samsung chystá ve One UI 9 detekci nežádoucích předmětů

Telefony se skládací konstrukcí a ohebnými displeji jsou mezi námi už zhruba 7 let. Nadále však platí, že jsou svým způsobem náchylnější k poškození. Typicky se hovoří o samotném displeji, kdy je potřeba dávat pozor, aby na něm nezůstaly větší nečistoty, které by po zavření mohly displej nenávratně poškodit. Z tohoto důvodu, jako alespoň malá ochrana, jsou na displejích nalepeny speciálně fólie, které uživatel nesmí nikdy sundávat.
Dle informací Android Authority (viz androidauthority.com) se však například Samsung pokusí zajít ještě dále a myslet tak trochu za uživatele. Ve zdrojovém kódu k budoucí nadstavbě One UI 9 se totiž objevily zajímavé prvky, a to včetně grafického vyobrazení. Konkrétně se lze dozvědět následující:
V překladu jde o hlášky „Telefon není zcela složen“ a „Znovu otevřete telefon a zkontrolujte, zda se na displeji nenacházejí cizí předměty, aby nedošlo k jeho poškození. Pokud toto upozornění nepotřebujete, můžete jej vypnout v Nastavení.“ Samsung se tak bude snažit upozorňovat, že se na displeji může nacházet něco, co tam být nemá. Současně je patrné, že funkce půjde uživatelsky vypnout, což ocení náročnější uživatelé, kteří si na stav displeje například dávají pozor automaticky a nepotřebují další vyskakovací okno v prostředí.
Kromě poodhalení nové a praktické funkce však došlo ještě k něčemu dalšímu. Samsung totiž hlášky doprovodí i grafickou podobou a ta odhaluje tři různé typy skládacích zařízení. Logicky jde o současné duo Flip a Fold, avšak již nějakou dobu se spekuluje, že jihokorejský výrobce připravuje i řekněme širší Fold, někdy se mu přezdívá Galaxy Wide Fold. Jde o další náznak, že by se v letošním roce skutečně mohl počet řad ohebných telefonů od Samsungu rozšířit.
