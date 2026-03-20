Skládací Samsung Galaxy Z TriFold se loučí. Co stojí za předčasným koncem?

Revoluční dvojskládačka od Samsungu, model Galaxy Z Trifold, mizí z trhů po pouhých třech měsících. Ačkoliv se o telefon prali nadšenci a každá nová várka se vyprodala během minut, Samsung se rozhodl prodej v Jižní Koreji a dalších několika trzích včetně USA ukončit. Důvodem však nejsou slabé prodeje, ale tvrdá ekonomická realita v zákulisí výroby.
Samsung od začátku prezentoval model Galaxy Z TriFold spíše jako „ukázku technologických možnost“ než masový produkt. S cenovkou v přepočtu kolem 75 tisíc korun i s daní šlo o nejdražší běžně dostupný telefon. Jenže ani tato astronomická částka nakonec nestačila na to, aby se model stal vyloženě úspěšným. Co je tedy příčinou brzkého ukončení prodeje? Hlavní důvod naznačuje server Ars Technica (viz arstechnica.com).
Největší problém údajně představuje značný nárůst cen klíčových komponent. Náklady na klíčové díly, zejména operační paměti a úložiště, v roce 2026 výrazně vzrostly. Protože TriFold využívá špičkové specifikace (16 GB RAM a až 1TB úložiště), tyto položky začaly tvořit údajně až 40 % výrobních nákladů. Kvůli zdražení paměťových čipů a procesorů se zisková marže Samsungu na každém prodaném kusu výrazně propadla. Aby zůstal v plusu, musel by Samsung cenu ještě zvýšit, což už bylo u takto drahého zařízení neúnosné.
Samsung Galaxy Z TriFold se tak stane vcelku vzácným zařízením, neboť brzy jej nebude možné jako nový sehnat. Alternativ na trhu příliš není, pro evropské zájemce v zásadě vůbec žádná. Mobil podobné koncepce má v nabídce už jen Huawei, jde o Mate XT, avšak ten je dostupný převážně jen na čínském trhu. Samsung však nevyloučil, že se postupem času dočkáme druhé generace dvakrát skládaného modelu. Ve hře je také využití některých technologických postupů v zavedených řadách Galaxy Z Fold a Galaxy Z Flip.