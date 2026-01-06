Samsung Galaxy Z Fold 8 uniká na fotografiích. Bude širší a se dvěma foťáky

S blížícími se letními měsíci tradičně sílí vlna úniků ohledně nadcházejících ohebných telefonů od Samsungu. Nejnovější rozruch vyvolaly dvě reálné fotografie, které zachycují chystaný Galaxy Z Fold8 přímo při používání na veřejnosti. Snímky zveřejněné serverem Sammobile (viz sammobile.com) přinášejí zásadní pohled na design zadní strany a potvrzují spekulace o odlišné strategii, kterou jihokorejský gigant pro letošní generaci zvolil.
Největším překvapením, které uniklé záběry odhalily, je konfigurace zadních snímačů. Namísto dlouhodobě zavedeného trojitého fotoaparátu nese tento model pouze duální sestavu objektivů umístěnou ve vertikálním modulu. Podle dřívějších informací by se mělo jednat o kombinaci hlavního a ultraširokoúhlého snímače.
Nemusíte se však obávat, že by Samsung chtěl něco vyloženě osekat a zapomenout na náročnější uživatele. Tento krok totiž přímo souvisí s plánovaným rozdělením produktové řady. Zachycené zařízení bylo v dřívějších únicích označováno jako Galaxy Z Fold8 Wide, nicméně Samsung se údajně rozhodl přídomek vypustit a prodávat ho jako základní Galaxy Z Fold8. Pokročilejší fotografickou výbavu se třemi objektivy (včetně teleobjektivu) a 200megapixelovým hlavním snímačem si výrobce schovává pro prémiovější verzi Galaxy Z Fold8 Ultra.
I přes to, že byl telefon na fotografiích maskován v masivním ochranném pouzdře, které slouží k utajení finálních detailů před oficiálním představením, je jasně patrná změna proporcí. Telefon je na první pohled znatelně širší a nižší než předchozí generace řady Galaxy Z Fold.
Samsung by tímto krokem nabízel už vlastně tři druhy skládacích zařízení, pokud opomeneme alespoň prozatím končící Galaxy Z TriFold. Tím by samozřejmě výrazně lépe pokrýval nároky uživatelů na konkrétní konstrukci ohebného mobilu. Vše se dozvíme už zřejmě v příštím měsíci, neboť premiéra by měla proběhnout v červenci.