To nejnovější i pro skládačky. One UI 8.5 už má i Samsung Galaxy Z Flip7 FE

Samsung v minulém týdnu konečně oficiálně oznámil vydání aktualizace prostředí One UI 8.5 na starší telefony Samsung. Doposud se z něj mohly těšit jen modely řady Galaxy S26 a následně novinky Galaxy A57 a Galaxy A37. Od 6. květně začala aktualizace řady Galaxy S25 v Jižní Koreji a na 11. květen byl v plánu v podstatě zbytek světa, přičemž zmíněny byly samozřejmě zejména nejnovější modely řad Galaxy S a Galaxy Z.
Počínaje dnešním dnem se aktualizace objevila na původním trojlístku řady Galaxy S25, následovaný i modelem Galaxy S25 FE, a zaznamenali jsme ji též na skládacím Galaxy Z Flip7 FE, tedy nejlevnějším modelu s ohebným displejem v nabídce Samsungu. Je pravděpodobné, že se aktualizace objevila i na standardním Flipu7. Naopak na redakčním Galaxy Z Foldu7 na aktualizaci čekáme, ačkoliv se již objevují informace, že na některých kouscích se nejnovější nadstavba objevuje.
Tím se potvrzuje to, co Samsung slíbil v minulém týdnu. Aktualizační proces započne 11. května a v poměrně rychlém tempu se dostane na desítky různých modelů z let minulých. Zmiňována je řada S24, která čítá modely Galaxy S24, Galaxy S24+, Galaxy S24 Ultra a Galaxy S24 FE. V závěsu by měly být řady Galaxy S23, Galaxy S22 i mnohé modely ze střední třídy v rámci řady Galaxy A.
Vraťme se však k Samsungu Galaxy Z Flip7 FE. Aktualizace má velikost 3,5 GB a má přinést zejména vylepšení funkcí umělé inteligence Galaxy AI a dílčí změny v prostředí. Těch je však minimum a na první pohled si tak mnohého nevšimnete. Výrobce se zaměřil primárně na optimalizace chodu a výdrže.
Samsung Galaxy Z Flip7 FE
|Rozměry
|85,1 × 71,9 × 14,9 mm, 187 g
|Displej
|AMOLED, 6,7" (2 640 × 1 080 px)
|Fotoaparát
|50 Mpx, video: 3 840 × 2 160 px, 60 FPS
|Procesor
|Samsung Exynos 2400 for Galaxy,
|Paměť
|RAM: 8 GB, úložiště: 128 GB / 256 GB, ne
|Akumulátor
|4 000 mAh