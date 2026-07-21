Samsung potěší majitele loňských Galaxy S25. Dočkají se funkce Horizon Lock?

Když Samsung představil u řady Galaxy S26 novinku s názvem Horizontal Lock (Uzamčení horizontu), šlo o jeden z nejsledovanějších vylepšení videa. Tato funkce propojuje pokročilou stabilizaci Super Steady s gyroskopem a dokáže udržet horizont videa v naprosté rovině, i když telefon během natáčení otočíte klidně o 360 stupňů. Funguje tak podobně jako akční kamery GoPro nebo drahé fyzické gimbaly.
Původně to vypadalo, že funkce zůstane exkluzivitou pro letošní modely řady S26, ale podle nejnovějších úniků od informátora Fahada Alia Javeda z testování nadstavby One UI 9.0 (viz x.com), která je založena na nejnovějším Androidu 17, Samsung pracuje na jejím zpětném zpřístupnění pro řadu Galaxy S25.
Pro uživatele to znamená plynulejší videa při chůzi, sportu i akčních záběrech bez nutnosti nosit jakékoli externí stabilizátory. Testování navíc probíhá přímo pro model Galaxy S25+, což naznačuje, že se novinky dočkají všechny modely v řadě, a ne pouze nejdražší verze Ultra. Ostrého nasazení by se majitelé loňských vlajek měli dočkat s příchodem velké aktualizace na Android 17.
Načíst všechny komentářePřidat názor