Únik ochranných skel odhaluje rozdíly ve velikostech chystaných ohebných Samsungů

Úniky informací o připravované generaci ohebných smartphonů od Samsungu neustávají. Tentokrát se na veřejnost dostala fotografie domnělých ochranných skel pro modely Galaxy Z Flip8, Galaxy Z Fold8 ve verzi Wide a prémiový Galaxy Z Fold8 Ultra. Snímek, který sdílel známý informátor Ice Universe (viz x.com), poskytuje jasné srovnání toho, jak se budou lišit vnější krycí displeje této trojice zařízení a jakým směrem se design jihokorejského výrobce hodlá ubírat.
Z uniklé fotografie je patrné, že Samsung pro svou nadcházející řadu skládacích telefonů plánuje poměrně výrazné designové rozlišení. Podle očekávání nabídne nejvyšší vnější displej model Galaxy Z Fold8 Ultra, jehož proporce a protáhlý poměr stran mají velmi blízko k tomu, co známe ze současného modelu Galaxy Z Fold7. Úplně jinou cestou se vydá Galaxy Z Fold8 Wide, který reprezentuje nový širokoúhlý formát.
Ochranné sklo ukazuje, že jeho vnější displej bude znatelně kratší, ale zároveň výrazně širší než v případě verze Ultra, což má zajistit pohodlnější používání v zavřeném stavu, kdy telefon tvarem více připomíná běžný smartphone. U véčkového modelu Galaxy Z Flip8 pak uniklé sklo naznačuje, že u vnějšího displeje nedojde k žádné radikální revoluci a design i tvar krycího panelu zůstanou velmi podobné aktuální generaci.
Oficiální představení nové skládací rodiny od Samsungu se očekává tradičně v průběhu měsíce července, s největší pravděpodobností termín připadne na 22. červenec. Vše nasvědčuje tomu, že se výrobce pokusí oslovit širší publikum právě rozdělením řady Fold na tradiční protáhlou verzi Ultra a uživatelsky přívětivější variantu Wide.