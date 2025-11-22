„Samsung si klidně nechej“. Už i zloději telefonů začínají být vybíraví

Představte si, že na ulici zíráte do mobilního telefonu, který vám někdo vytrhne z ruky a na elektrické koloběžce mizí v davu. Něco takového je v posledních letech v londýnských ulicích. Podle údajů londýnské metropolitní policie bylo jen v roce 2024 odcizeno 117 211 telefonů. To je 75 procent krádeží telefonů ve Velké Británii. Ačkoli metropolitní policie nesleduje typy odcizených telefonů, zdá se, že zloději věnují velkou pozornost tomu, které telefony kradou.
Naznačuje to blogový příspěvek na London Centric (londoncentric.media), který vypráví příběh 32letého Londýňana jménem Sam, jenž byl na začátku tohoto roku okraden gangem osmi mužů. Zloději mu vzali čepici, fotoaparát a smartphone a utekli. Když však zloděj, který mu vzal telefon, zjistil, že se jedná o Samsung, vrátil se k Samovi a telefon mu vrátil se slovy: „Nechci žádný Samsung.“ Foťák a čepici si ale nechali.
Mohlo by se zdát, že jde o vtip, ale zjevně to bude rozšířenější praxe London Centric také podrobně popisuje příběh Marka, kterému v Londýně někdo ukradl telefon Samsung Galaxy, když kolem něj prosvištěl na elektrokole a vytrhl mu ho z ruky. Stejně jako v případě Sama však zloděj, když zjistil, že se jedná o Android, telefon zahodil.
Zabezpečení? Ne, zbytková cena
Mohlo by se zdát, že Samsung nebo Android mají v posledních verzích takové zabezpečení, že se je nevyplatí krást. Tak to ale není, obě dvě platformy jsou víceméně srovnatelné.
Na telefonech Android můžete aktivovat funkci Theft Detection Lock (Zámek pro detekci krádeže), která automaticky detekuje, když vám někdo vytrhne telefon z ruky, a uzamkne jej pomocí akcelerometru a gyroskopu telefonu, které detekují pohyb. Kromě toho můžete aktivovat funkci Remote Lock (Vzdálené uzamčení), která umožňuje uzamknout zařízení odkudkoli, a pomocí funkce Find My Device (Najít moje zařízení) můžete zařízení vzdáleně sledovat a označit jako ztracené, čímž se uzamkne. Uživatelé iPhonů mohou také sledovat své zařízení a uzamknout ho pomocí funkce Najít, a mohou také preventivně aktivovat ochranu proti krádeži, která přidá bezpečnostní zpoždění při změně důležitých informací ve vašem účtu Apple a vyžaduje biometrické ověření pro přístup k citlivým informacím v zařízení, jako jsou hesla a kreditní karty.
Skutečným důvodem, proč se oba dva Samsungy vrátily ke svým právoplatným majitelům je především jejich prodejní hodnota. Ačkoli představa, že telefony Samsung jsou levnější než iPhony, obecně neplatí, iPhony se na trhu s použitými zařízeními stále prodávají za vyšší ceny.