Zabezpečeno na zítra. Samsung představuje mobilní ochranu před kvantovou budoucností

Fotografie: Ioannis Papadopoulos, mobilenet.cz

Samsung den před očekávaným oznámením ohebných novinek a wearables nové generace promluvil také o bezpečnosti jeho zařízení. Nejnovější balíček novinek v rámci nadstavby One UI 8 ukazuje, jak si korejský gigant představuje ochranu smartphonu v éře umělé inteligence a stále sofistikovanějších kybernetických hrozeb. A že to myslí vážně, dokazuje třeba i kvantově odolné šifrování, které připravuje Galaxy na budoucnost, kde běžné zabezpečení nebude stačit.

Knox Enhanced Encrypted Protection (KEEP)

Jak se lze dočíst přímo v tiskové zprávě, jádrem nového zabezpečení je Knox Enhanced Encrypted Protection (KEEP) – šifrovaný trezor pro personalizované funkce AI. Každá aplikace má vlastní chráněný prostor, do kterého nemá přístup nic jiného. Data z funkcí jako Smart Gallery nebo Now Brief tak zůstávají jen v telefonu, nikam neputují, a chrání je i hardwarová ochrana Knox Vault.

Knox Matrix

Samsung ale posiluje i ochranu propojených zařízení. Pokud tak jedno z vašich zařízení vykazuje známky útoku nebo manipulace, Knox Matrix ho automaticky odpojí a informuje o tom všechna ostatní zařízení v ekosystému, než se problém rozšíří.

Secure Wi-Fi s kvantovým štítem

Secure Wi-Fi nově obsahuje postkvantovou kryptografii, která je navržena tak, aby obstála i proti budoucím superpočítačům schopným lámat dnešní šifrování. V kombinaci s anonymizací provozu a automatickou aktivací v rizikovém prostředí je to podle vyjádření Samsungu zatím nejpokročilejší síťová ochrana v mobilu vůbec.

Kromě tohoto základu, který počítá s budoucími riziky, nabízí Secure Wi-Fi sadu pokročilých funkcí pro ochranu osobních údajů: