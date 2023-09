Co jsou lidé ochotni udělat pro iPhone? Tato žena překousala bezpečnostní kabel

Fotografie: Ioannis Papadopoulos, mobilenet.cz

Zná to každý. Jakmile si chcete prohlédnout telefon v obchodě, musíte se smířit s tím, že je tenkým, ale pevným lankem spojen s nábytkem. Obvykle nejde jen o mechanické zabezpečení, ale kombinuje se také s alarmem, který spustí výstrahu v případě neoprávněné manipulace.

Snaha ukrást takto vybavený telefon pak vyžaduje nějakou přípravu, hrubou fyzickou sílu a rychlost, se kterou se ztratíte ochrance. Web scmp.com však přinesl záznam bizarní krádeže, která se obešla bez těchto ingrediencí, naopak zaujala použitím netradičního prostředku – vlastních zubů.

Číňanka se v něm sklání nad pultíkem a obdivuje zbrusu nový iPhone 14 Plus. Při letmém pohledu, který nejspíše zmátl ochranku, to vypadá, že se naklání hodně blízko, aby si telefon detailně prohlédla. Až na druhý pohled je jasné, že bere do úst bezpečnostní lanko a snaží se ho překousnout. To se jí navzdory tomu, že je jeho jádro kovové, po chvíli daří. Použití vlastních zubů je navíc tak bizarní, že nebudí podezření, a tak ochranka vypne alarm jako falešný poplach.

Až prázdné místo na stole + kontrola záznamu bezpečnostních kamer přimělo obsluhu zavolat policii. Ta překvapivě zadržela ženu ještě v obchodním domě. Svůj čin totiž nijak neplánovala. Ztratila svůj starý telefon a neměla peníze na nový. Vystavený iPhone jí však učaroval na tolik, že se jej pokusila získat za každou cenu.