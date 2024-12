Nová funkce Applu vzbuzuje obavy o soukromí, podívejte se, jak ji deaktivovat

Fotografie: Petr Vojtěch, mobilenet.cz

Produkty společnosti Apple jsou známé vysokou úrovní zabezpečení, kterou se náležitě chlubí i samotný výrobce. V tomto kontextu se proslavil především sloganem „Co se stane na vašem iPhonu, zůstane na vašem iPhonu.“ Kromě vysoké úrovně zabezpečení se navíc zaměřuje na to, aby byl systém i „chytrý“ nad rámec očekávání uživatelů, jak jsme vás například nedávno informovali v kontextu generování na první pohled náhodných hesel. S příchodem iOS 18 a macOS 15 nicméně Apple do iPhonů a MacBooků potají přidal funkci, kterou by nemuseli všichni vyznavači soukromí ocenit.

Jak si všiml odborník Jeff Johnson ve svém blogovém příspěvku na lapcatsoftware.com, Apple uvedl novou funkci nazývanou „Rozšířené vizuální hledání“ (v AJ „Enhanced Visual Search“), o které uživatele víceméně neinformoval. S příchodem zmíněných verzí operačních systémů se v rámci výchozího nastavení automaticky aktivovala. Fakticky to znamená, že o ní většina uživatelů pravděpodobně nevěděla a zároveň jim nebyla dána možnost, zda chtějí funkci aktivovat, či nikoliv. A co má tato funkce za účel?

„Umožňuje tomuto zařízení bez narušení soukromí porovnávat místa z vašich fotek s globální databází spravovanou společností Apple, kde najdete skoro každou památku nebo bod zájmu,“ uvádí se v systému iOS. „Vylepšené vizuální vyhledávání ve Fotkách vám umožňuje vyhledávat fotografie pomocí orientačních bodů nebo zajímavých míst. Vaše zařízení soukromě porovnává místa na vašich fotografiích s globálním indexem, který Apple udržuje na našich serverech. Používáme homomorfní šifrování a diferenciální soukromí a využíváme OHTTP relé, které skryje IP adresu. Tím se zabrání tomu, aby se Apple dozvěděl informace o vašich fotografiích. Vylepšené vizuální vyhledávání můžete kdykoliv vypnout na svém zařízení iOS nebo iPadOS v Nastavení > Aplikace > Fotky. Na Macu otevřete Fotky a přejděte do Nastavení > Obecné,“ najdeme ve vyjádření Applu.

Tato funkce je z bezpečnostního hlediska podle odborníků navržená dobře a obsahuje řadu prvků, které data anonymizují, a vše by tak mělo být zcela zabezpečené. I tak však nemusí být každému po chuti sdílet jakýmkoliv způsobem pořízené fotografie s Applem, zejména když se funkce ve výchozím nastavení aktivovala bez dotázání uživatele.